NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小萌娃忙表白利晴天　不甩孟耿如台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

布吉納法索斷交 府方人士：一直有掌握

中央社2018/05/24 23:15
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北24日電）府方人士晚間說，對於中方近期持續用金援建交布吉納法索相關訊息，一直有掌握；總統晚間談話點出，中方打壓是因為台灣與主要國家關係升溫，但「不可能因為中方作為而停止這些努力」。

中華民國與布吉納法索斷交，目前邦交國數目下滑至18國。

府方人士指出，其實對於布吉納法索的狀況，包括中方近期持續用金援建交相關訊息，「一直有掌握」；對於相關狀況，總統蔡英文也有與國安首長討論交換意見。

蔡總統晚間在總統府召開記者會提到，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串的外交打壓，「充分顯露出中國的不安與缺乏自信」。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

蔡總統並提到，中國的打壓，無論是軍機繞台，斷我邦交國，強迫國際企業更改我國名稱，杯葛台灣參與世界衛生組織在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭受到粗暴的政治干擾。

府方人士晚間補充指出，蔡總統晚間談話，直接點破中方近期打壓作為的真正原因「就是兩年來我們跟主要國家的關係持續升溫」，這可從近期國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的呼聲，可以看得出來。

府方人士說，蔡總統談話當中，譴責共機繞台、甚至欺負小孩這些作為，也向支持台灣的國家再喊話，感謝他們的支持，同時也表態「不可能因為中方作為而停止這些努力」。

布吉納法索今晚宣布與台灣斷交，造成國內外震撼，府方人士告訴中央社記者，布吉納法索的狀況，外交部其實一直有掌握，但布吉納法索的情勢在最近短短幾天內，出現了急速的變化。

府方人士表示，推測是因為中國在南海爭議島礁軍事化的行為受到各國的譴責，加上美國國防部又撤回邀請中國大陸參加6月舉行環太平洋演習（RIMPAC），以回應大陸在南海作為。這一連串的因素已經讓中國十分不滿。

府方人士也說，布吉納法索宣布與台灣斷交，導火線應該是從5月21日起召開的世界衛生大會（WHA），台灣雖然沒有接到邀請函，德國、加拿大、澳洲等國都公開站出來聲援台灣，又有破紀錄的許多國家要與台灣進行雙邊互動，種種原因造成中國想要採取反制行為，所以今天布吉納法索的斷交，應該是倉促出手。（編輯：林淑媛）1070524

中國揮金非洲 曾允諾3年...美議員致函 鼓勵波頓出席A...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan