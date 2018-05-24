蔡凡熙嫌謝金燕很煩　坦承鼻子挺靠「姊姊」踹出來的

片中謝金燕率領劉奕兒、張墨錫、高雋雅以及張垚演出五位姊姊，讓蔡凡熙坦言有姊姊真的很煩，笑說：「就像她們叫我吃水果，心情好的時候就會幫我切好！但有時生氣的時候又會直接踹我。」他更透露自己的鼻子挺，就是被親姊姊踹出來的！

電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》，改編自銷售超過10萬冊的高人氣小說，今（24）日舉行演員發佈記者會，該片導演蘇文聖率領二位姊姊劉奕兒、高雋雅，以及弟弟蔡凡熙現身，不過大家的焦點都在「大姊」謝金燕身上。

《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》是謝金燕睽違銀幕多年後推出的新作，記者會現場導演和演員都異口同聲表示，謝金燕在片場就像真的姊姊，劉奕兒感謝對方在現場不只會主動抱抱，天氣冷的時候還會將自己的戲服脫下來披在她身上；導演蘇文聖則分享第一次與謝金燕見面時，對方就帶著厚厚一疊做了筆記的劇本到現場，就算沒有自己的戲份也會到現場尋找靈感，敬業十足。



▲蔡凡熙被劉奕兒（左）、高雋雅（右）餵飯飯，直說：「超煩的啊！」（圖／群星瑞智，2018.05.24）

此外，劉奕兒飾演火辣尤物的二姊，是一位有SM傾向的教導主任，「我真的超興奮的！還特地去研究一些關於SM型人格的文章！」至於飾演四姊的高雋雅，則是一位「只要不聽我的，我就射死你」的典型霸道姊姊，在片中武功高強，只要一言不合就射箭的她，也被笑稱是片中最「箭」的角色。