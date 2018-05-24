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娛樂

蔡凡熙嫌謝金燕很煩　坦承鼻子挺靠「姊姊」踹出來的

記者翁新涵╱台北報導2018/05/24 23:34
▲蔡凡熙（左）在片中被五個姊姊整得很慘。謝金燕右圖左一。（圖／群星瑞智，2018.05.24）
▲蔡凡熙（左）在片中被五個姊姊整得很慘。謝金燕右圖左一。（圖／群星瑞智，2018.05.24）

電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》，改編自銷售超過10萬冊的高人氣小說，今（24）日舉行演員發佈記者會，該片導演蘇文聖率領二位姊姊劉奕兒、高雋雅，以及弟弟蔡凡熙現身，不過大家的焦點都在「大姊」謝金燕身上。

片中謝金燕率領劉奕兒、張墨錫、高雋雅以及張垚演出五位姊姊，讓蔡凡熙坦言有姊姊真的很煩，笑說：「就像她們叫我吃水果，心情好的時候就會幫我切好！但有時生氣的時候又會直接踹我。」他更透露自己的鼻子挺，就是被親姊姊踹出來的！

《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》是謝金燕睽違銀幕多年後推出的新作，記者會現場導演和演員都異口同聲表示，謝金燕在片場就像真的姊姊，劉奕兒感謝對方在現場不只會主動抱抱，天氣冷的時候還會將自己的戲服脫下來披在她身上；導演蘇文聖則分享第一次與謝金燕見面時，對方就帶著厚厚一疊做了筆記的劇本到現場，就算沒有自己的戲份也會到現場尋找靈感，敬業十足。


▲蔡凡熙被劉奕兒（左）、高雋雅（右）餵飯飯，直說：「超煩的啊！」（圖／群星瑞智，2018.05.24）

此外，劉奕兒飾演火辣尤物的二姊，是一位有SM傾向的教導主任，「我真的超興奮的！還特地去研究一些關於SM型人格的文章！」至於飾演四姊的高雋雅，則是一位「只要不聽我的，我就射死你」的典型霸道姊姊，在片中武功高強，只要一言不合就射箭的她，也被笑稱是片中最「箭」的角色。

關鍵字有五個姊姊的我就註定要單身了啊謝金燕蔡凡熙劉奕兒高雋雅
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