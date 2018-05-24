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娛樂

碰上慢熟張孝全　吳鎮宇使出「二瓶」絕招

記者翁新涵╱香港報導2018/05/24 23:41
▲吳鎮宇（右）為了跟張孝全混熟，不惜使出喝酒招術。（圖／衛視電影台，2018.05.24）
▲吳鎮宇（右）為了跟張孝全混熟，不惜使出喝酒招術。（圖／衛視電影台，2018.05.24）

FOX出品、劉德華監製的原創影集《東方華爾街》，在香港接受台灣媒體訪問，劇中二位男主角吳鎮宇、張孝全鬥智鬥勇最是好看，但其實二人私下都是悶葫蘆，之前又沒有合作過，在對戲現場想要跨出友誼的第一步，其實有點難，吳鎮宇甚至說過「跟其他演員交流幹什麼，讓對手不知道我在幹嘛更好」，不過他對張孝全好像特別友善，居然表示「這次要主動一點，我年紀比較大，就不要裝了，對整件事沒幫助。」

張孝全透露吳鎮宇為了跟他搏感情，特地在第一天拍戲時，就帶著二瓶酒到現場，「這一場戲也是我跟鎮宇哥在二十年前的第一場戲，剛好劇情就是我跟他這個組，為了慶祝做了一件大事，所以我們在現場就喝了一點酒開始排戲。」

吳鎮宇接著說：「因為我以前也跟張孝全一樣，是個慢熟的人，所以這次我第一次用這一招（帶酒到現場），不過其實要拍喝酒場面的戲，是該先喝一點酒，那樣就不用表演（比較自然），而且那天是譚耀文、張可頤、孝全和我第一次碰面，卻要裝很熟，還要大談我們的理想什麼的，這該怎麼辦呢，所以我想既然這場是我們喝完酒的一場戲，那就不如真的喝一點吧，果然一喝完大家就很熟了，不然很難進入那個狀態。」


▲吳鎮宇（左）坦承以前也是慢熟的人，所以抓得住張孝全。（圖／衛視電影台，2018.05.24）

那誰的酒量最好呢？「我們每一個人都差不多。」吳鎮宇也提到在《東方華爾街》裡，自己的角色最難受最煩的，就是那個人在環境裡面很糾結很壓抑，所以在拍攝的那段時間，他回家總是要灌醉自己，好放鬆快點睡覺。

講到吳鎮宇，就不得不提到他的兒子費曼，當初在《爸爸去哪兒2》一砲而紅，不知這次他有沒有去片場探班，吳鎮宇說：「沒有，他現在已經是一個快10歲的青少年了，長得高高大大，但心裡還是小孩子，愛買玩具什麼的，現在開始會一點叛逆了。」吳鎮宇更爆料，費曼到現在還是不敢一個人睡覺，都還跟爸爸媽媽一起睡，甚至連上廁所也要拉著爸爸陪他呢，所以暫時沒考慮讓他出國念書。

《東方華爾街》FOX+ 搶先上架、衛視電影台於5月25日起每周五晚間9點首播、星衛HD電影台緊接著於10點播出。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字吳鎮宇張孝全東方華爾街
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