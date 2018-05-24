媒體公開提劉霞 陸異議人士：有助獲准出國

（中央社記者周慧盈北京24日電）北京異議人士胡佳說，有媒體今天在中國總理李克強和德國總理梅克爾的聯合記者會提及劉霞可否重獲自由的問題，李克強也作了回答，這可增加劉霞獲准出國的可能性。

梅克爾（Angela Merkel）24至25日訪問中國，今天與李克強會談後舉行了聯合記者會。有記者在會中詢及已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞可否重獲自由一事。

胡佳接受中央社記者訪問時說，劉霞能否出國只有中共總書記習近平說了算。但媒體公開問到此事，李克強也作了回答，無論如何都能增加劉霞獲准出國的可能性。