媒體公開提劉霞 陸異議人士：有助獲准出國

（中央社記者周慧盈北京24日電）北京異議人士胡佳說，有媒體今天在中國總理李克強和德國總理梅克爾的聯合記者會提及劉霞可否重獲自由的問題，李克強也作了回答，這可增加劉霞獲准出國的可能性。
梅克爾（Angela Merkel）24至25日訪問中國，今天與李克強會談後舉行了聯合記者會。有記者在會中詢及已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞可否重獲自由一事。
胡佳接受中央社記者訪問時說，劉霞能否出國只有中共總書記習近平說了算。但媒體公開問到此事，李克強也作了回答，無論如何都能增加劉霞獲准出國的可能性。
李克強在記者會中回答說，中國憲法寫明尊重和保障人權。中方願意在相互尊重和平等的基礎上，和德國討論人權個案。
「中國的行政機關要尊重司法機關及執法部門依法採取的行為，同時也要尊重人道主義原則。」
據法新社報導，李克強並未提到劉霞，只說：「至於有關個案問題，希望在相互尊重、平等合作的基礎上對話，會說明中國的情況。」
劉曉波因「煽動顛覆國家政權罪」遭重判11年，去年在刑期尚未結束時因肝癌病逝。多年來妻子劉霞因為他的緣故而遭到監控和軟禁，外界希望梅克爾這次訪中，能說服北京讓劉霞出國。（編輯：邱國強）1070524