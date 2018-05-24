調查人員：馬航MH17班機遭擊落 飛彈來自俄軍

（中央社荷蘭烏得勒支24日綜合外電報導）偵辦2014年馬來西亞航空公司MH17航班客機遭擊落的調查人員今天首度指出，在烏克蘭東部上空擊落這架客機的飛彈來自俄羅斯飛彈旅。

荷蘭調查負責人波立森（Wilbert Paulissen）表示，聯合調查小組「已認定，擊落MH17班機的山毛櫸飛彈（BUK─TELAR）來自駐紮在俄羅斯庫斯克（Kursk）的俄軍第53防空飛彈旅」。

波立森在荷蘭召開記者會說：「第53旅隸屬俄羅斯武裝部隊。」

馬航MH17班機2014年7月17日自阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中，在戰爭造成分裂的烏克蘭東部上空遭到擊落。機上包括機組員及乘客共298人全數罹難，多數是荷蘭人。機上一共有澳洲人、英國人、馬來西亞人及印尼人等17個國家的人士。