調查人員：馬航MH17班機遭擊落 飛彈來自俄軍

（中央社荷蘭烏得勒支24日綜合外電報導）偵辦2014年馬來西亞航空公司MH17航班客機遭擊落的調查人員今天首度指出，在烏克蘭東部上空擊落這架客機的飛彈來自俄羅斯飛彈旅。
荷蘭調查負責人波立森（Wilbert Paulissen）表示，聯合調查小組「已認定，擊落MH17班機的山毛櫸飛彈（BUK─TELAR）來自駐紮在俄羅斯庫斯克（Kursk）的俄軍第53防空飛彈旅」。
波立森在荷蘭召開記者會說：「第53旅隸屬俄羅斯武裝部隊。」
馬航MH17班機2014年7月17日自阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中，在戰爭造成分裂的烏克蘭東部上空遭到擊落。機上包括機組員及乘客共298人全數罹難，多數是荷蘭人。機上一共有澳洲人、英國人、馬來西亞人及印尼人等17個國家的人士。
調查人員先前認定客機遭到俄製山毛櫸飛彈系統擊中，飛彈系統來自俄羅斯，從烏克蘭境內莫斯科支持的叛軍控制地區發射。但調查人員並未說明，飛彈是誰發射的。
調查團隊使用影片和照片，精心重現飛彈車隊從庫斯克飛彈旅到俄烏邊界進入烏克蘭的路徑。波立森說：「我們確信，我們的發現足以證實所使用的山毛櫸飛彈來自第53旅，而這支部隊屬於俄軍。」
由荷蘭主導的調查，聚焦疑似在這起事件扮演「積極角色」的大約100人，但是調查人員並未公開點名任何人。
首席調查員魏斯特比克（Fred Westerbeke）今天說，調查進入「最後階段」，但是「仍有工作要做」。他說，過去幾年來，「我們取得很多證據，但是我們還沒準備好」提出控告。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070524