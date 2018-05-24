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中央社

忖量會談恐徒勞無功 美取消川金會

中央社2018/05/24 23:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）白宮官員透露，北韓對美國副總統彭斯電視訪談的反應，是導致美方取消雙邊高峰會談的「最後一根稻草」。國務卿蓬佩奧說，取消峰會原因在於，會議已不可能有「成功的結果」。

北韓副外長崔善姬稱，彭斯（Mike Pence）有關北韓的談話愚蠢；並暗示，北韓與美國若非舉行高峰會談，就可能落入核子對決。

彭斯21日接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問時說：「如果金正恩不與美國達成協議，北韓的結局就可能如同利比亞模式的結局」。

上述白宮官員說，在崔善姬對彭斯的談話作出反應後，美國政府最高層官員進行了會商，最終決定取消川金會。

另一名白宮官員說：「北韓方面昨晚發表的聲明按字面含意，就是揚言發動核戰，在此情況下，沒有任何高峰會能獲致成果結果。」

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在美國國會說：「我認為，就此而言，我們無法相信峰會能有成功的結果。過去許多天來，我們對他們就峰會後勤問題提出的詢問，一概沒有回音。」

因應文金會告吹，南韓總統文在寅已召見安全領導官員和他的幕僚。

青瓦台發言人尹永燦說，文在寅召見了外長、國防部長以及他的幕僚長等官員，會商對策。（譯者：張佑之）1070524

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