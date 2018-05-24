忖量會談恐徒勞無功 美取消川金會

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）白宮官員透露，北韓對美國副總統彭斯電視訪談的反應，是導致美方取消雙邊高峰會談的「最後一根稻草」。國務卿蓬佩奧說，取消峰會原因在於，會議已不可能有「成功的結果」。

北韓副外長崔善姬稱，彭斯（Mike Pence）有關北韓的談話愚蠢；並暗示，北韓與美國若非舉行高峰會談，就可能落入核子對決。

彭斯21日接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問時說：「如果金正恩不與美國達成協議，北韓的結局就可能如同利比亞模式的結局」。

上述白宮官員說，在崔善姬對彭斯的談話作出反應後，美國政府最高層官員進行了會商，最終決定取消川金會。