NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
生活

育兒大作戰 ! 　伊萊爸3招微運動秘訣大公開

生活中心／綜合報導2018/05/25 10:00
▲伊萊爸的哄睡育兒微運動，讓伊菲也忍不住幸福甜笑。（圖／取自Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤FB）
▲伊萊爸的哄睡育兒微運動，讓伊菲也忍不住幸福甜笑。（圖／取自Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤FB）

伊萊媽產後立刻恢復女神貌，PO出保養得宜的美照，粉絲驚呼不己，伊萊爸不甘示弱，想出了育兒「微運動」保養妙招跟進，並在臉書上分享自己的育兒趣事，讓粉絲也紛紛大讚溫馨。

第一招 : 伊菲化身健身利器 哄睡兼練臂力

前陣子小女兒伊菲出生，伊萊爸每天為了陪小女兒而沒時間好好去健身房運動。「女兒傻瓜」的伊萊爸想出「微運動」妙招，每天抱著小情人伊菲在家附近散步培養感情順便哄睡，一走就是數十趟，鐵腿程度不輸踩飛輪。伊萊爸說，伊菲需要有人抱著比較容易睡著，雖然有時抱久了會有點累，但一看到女兒幸福甜笑的模樣，就覺得很值得。可以在家一邊育兒一邊微運動更是一舉兩得。

第二招 : 伊萊成魔鬼教練 伊萊爸跑步強度暴增

伊萊熱愛騎腳踏車，每次只要爸爸在後面追，就會騎得更起勁。伊萊爸表示，這樣陪孩子真的是最棒、最療癒的微運動。但他也透露 :「現在伊萊長大了，可以騎得很快，在後面追跑時運動量簡直跟跑步機快跑模式一樣累 !」


▲為了追上騎車的伊萊，伊萊爸運動量直逼健身房跑步機快跑模式。（圖／取自Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤FB）

第三招 : 微運動後喝高纖豆漿營養收操 運動效果更加分

伊萊一家溫馨的產後時光不僅伊萊媽勤保養，上班比較忙沒時間去健身房的伊萊爸也在家育兒微運動。日常育兒後喝高纖豆漿，是最好的營養收操。而且孩子一同親子活動後也可以一起享用，作為豐盛的營養早餐。

伊萊媽笑著說 :「育兒微運動不僅讓忙碌的伊萊爸有機會多動一動，同時也能增進全家人的感情，讓全家人在一起的時光更增添樂趣。」伊萊媽也表示，育兒爸媽在家稍微多花一些心思陪孩子做他們喜歡的事，不僅增進親子感情，孩子開心、爸媽也可以於日常進行微運動。


▲微運動後全家人喝高纖豆漿營養收操，是伊萊一家維持感情的小撇步。（圖／取自Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤FB）

本文與統一陽光合作

關鍵字伊萊微運動高纖豆漿
日支費喊漲　長榮勞資協商無共識蔡英文狂斷邦交國　網友憂任內歸零

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan