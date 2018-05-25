育兒大作戰 ! 　伊萊爸3招微運動秘訣大公開

前陣子小女兒伊菲出生，伊萊爸每天為了陪小女兒而沒時間好好去健身房運動。「女兒傻瓜」的伊萊爸想出「微運動」妙招，每天抱著小情人伊菲在家附近散步培養感情順便哄睡，一走就是數十趟，鐵腿程度不輸踩飛輪。伊萊爸說，伊菲需要有人抱著比較容易睡著，雖然有時抱久了會有點累，但一看到女兒幸福甜笑的模樣，就覺得很值得。可以在家一邊育兒一邊微運動更是一舉兩得。

伊萊媽產後立刻恢復女神貌，PO出保養得宜的美照，粉絲驚呼不己，伊萊爸不甘示弱，想出了育兒「微運動」保養妙招跟進，並在臉書上分享自己的育兒趣事，讓粉絲也紛紛大讚溫馨。

第二招 : 伊萊成魔鬼教練 伊萊爸跑步強度暴增

伊萊熱愛騎腳踏車，每次只要爸爸在後面追，就會騎得更起勁。伊萊爸表示，這樣陪孩子真的是最棒、最療癒的微運動。但他也透露 :「現在伊萊長大了，可以騎得很快，在後面追跑時運動量簡直跟跑步機快跑模式一樣累 !」



▲為了追上騎車的伊萊，伊萊爸運動量直逼健身房跑步機快跑模式。（圖／取自Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤FB）

第三招 : 微運動後喝高纖豆漿營養收操 運動效果更加分

伊萊一家溫馨的產後時光不僅伊萊媽勤保養，上班比較忙沒時間去健身房的伊萊爸也在家育兒微運動。日常育兒後喝高纖豆漿，是最好的營養收操。而且孩子一同親子活動後也可以一起享用，作為豐盛的營養早餐。

伊萊媽笑著說 :「育兒微運動不僅讓忙碌的伊萊爸有機會多動一動，同時也能增進全家人的感情，讓全家人在一起的時光更增添樂趣。」伊萊媽也表示，育兒爸媽在家稍微多花一些心思陪孩子做他們喜歡的事，不僅增進親子感情，孩子開心、爸媽也可以於日常進行微運動。



▲微運動後全家人喝高纖豆漿營養收操，是伊萊一家維持感情的小撇步。（圖／取自Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤FB）