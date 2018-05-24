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政治

巷仔內》邱明玉／民進黨「打丁不打柯」之謬誤

記者邱明玉 / 分析報導2018/05/25 07:30
▲前副總統呂秀蓮與民進黨立委姚文智兩人赴黨中央協調，決定26日辦政見發表會。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲前副總統呂秀蓮與民進黨立委姚文智兩人赴黨中央協調，決定26日辦政見發表會。（資料照片／記者葉政勳攝）

民進黨路線記者聊天，談到最近黨中央的櫃台志工真的很忙，每天接支持者的電話接到手軟，儘管十通有十通都是力挺黨中央自提人選，不過十通中卻有過半數，質疑黨中央若徵召姚文智或呂秀蓮，「根本就是打假球，這是假提名、真禮讓」，志工們也只能回應尊重選對會決定。

民進黨支持者的焦慮感，多少反映政治現實，下周無論是姚文智或呂秀蓮出線，就不太可能享有像蘇貞昌「華麗出場」的待遇，頂多淪為「藍版丁守中」，因為姚呂兩位都不是綠營強棒首選，連姚文智自己都坦承是輪值先發「第三號」投手，陳菊、賴清德兩天大王確定不出馬，才由他披掛上陣。

姚呂兩位已經沒有「登壇拜將」的禮遇，畢竟是自己要選，又不是黨中央三顧茅廬、極力拜託，和丁守中一樣還被打為是「B咖」，不過姚呂比丁更慘，還沒有出線前，黨高層就已經有人放話選戰策略「打丁不打柯」，此消息一出，更讓綠營支持者一片嘩然。

首先，柯文哲是現任市長，該檢驗、也必須檢驗的就是他的市政政績，說大白話，丁守中所能打的，大概不脫他的岳父家背景，以及過去反軍公教慰問金等主張，但這些都是陳年往事，在黨內初選時也已經打過一輪了，再掀出來恐怕效應不大，所以不檢討柯文哲要檢討誰？這個策略確實令人頗看不懂。

再者，未來不管是姚或呂出線，應該是由候選人和黨中央共同討論選舉策略，哪有黨中央先幫候選人定調怎麼打，講出這種策略的人，應該自己跳下來選，不然就是不負責任的放話。

回歸一開始開宗名義就說，民進黨若徵召姚文智或呂秀蓮，部分綠營支持者就已經認為「根本就是打假球，這是假提名、真禮讓」，又傳出黨中央補踢一腳，放出「打丁不打柯」的選戰策略，不也就坐實外界質疑「假提名、真禮讓」的指控，這只會讓支持者更加混淆。

北市選戰「三跤推（台語）」的局面已然而成，藍綠不管是操作棄保，或是維持三強鼎立，各種分析策略所在多有，而且市長選戰連帶牽動到下面的議員選情，綠營若還保有一絲和柯文哲合作的期望，在提名自己人之後，也應該徹底死心，才不會最後賠了夫人又折兵。

關鍵字柯文哲丁守中姚文智呂秀蓮蘇貞昌
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