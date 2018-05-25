廣編／5／29腸胃健康日　呼籲護腸胃驅疲勞

腸胃道對身體機能與健康影響甚鉅，除了已認知的消化機能外，腸道內菌相的變化與調節，還會影響全身各處的機能與運作，造成情緒不佳、免疫失調與慢性疲勞等問題。長年推動國人腸胃保健衛教工作的台灣乳酸菌協會，偕同高雄榮民總醫院胃腸肝膽科教授-許秉毅醫師進行「腸胃健康與慢性疲勞影響調查 」，發現腸胃健康與慢性疲勞的確互有關聯：43.3%的受訪者同時受腸胃不適及慢性疲勞所苦，成為「腸亂疲勞族」，並從易導致此現象的不正常作息中，歸納出「腸疲四類型」。再度呼籲全民關注腸胃菌相，藉「好菌三首選」提供給大眾日常維持菌相平衡的參考，保腸保胃，遠離腸亂疲勞。

「大家常認為疲勞只跟壓力與勞動有關，但其實腸道菌相若紊亂、長期處於失衡狀態，也可能引起身體不良連鎖反應，如慢性疲勞即是一例。」台灣乳酸菌協會榮譽理事蔡英傑教授指出，國外研究顯示慢性疲勞者之腸道菌相與健康人不同，而去年在《SpringerLink》發表之研究 ，更指出慢性疲勞與腸躁症等腸胃疾病間有顯著相關的新發現。

此次調查依台灣人口年齡分布比例針對全台1,068位25~49歲民眾進行採樣發現：受訪者中有82.5%表示腸胃不適，生活中受到便秘、消化不良、腸躁症等腸胃問題所擾。而高達43.3%的受訪者為「腸亂疲勞族」，同時出現腸胃不適及慢性疲勞徵狀。此外，若比較腸胃不適與腸胃健康者之慢性疲勞佔比，則前者比後者明顯多出29.4% ，由此可見腸胃當機、慢性疲勞影響也隨之明顯。

針對腸亂疲勞族常見的腸胃問題，高雄榮總許秉毅醫師從各項腸胃不適症狀進一步分析表示，7成1的「腸躁症」受訪者，表示同時為慢性疲勞所困擾，是所有腸胃問題中慢性疲勞症狀發生比率最高的族群；而一般常見的「消化不良」、「胃食道逆流」及「便秘」等問題的受訪者，其慢性疲勞症狀發生比率則高於無腸胃問題的慢性疲勞者逾3成。透過分析受訪者的不正常作息，找出容易形成腸亂疲勞族的「腸疲四類型」，從中了解因腸道菌相混亂引起慢性疲勞的可能原因，並以其中腸亂疲勞比率相對顯著的職業，提醒勞苦的現代人透過補充好菌及調整不良飲食、生活型態，降低未來成為腸亂疲勞族的風險。