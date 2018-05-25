NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈小萌娃忙表白利晴天　不甩孟耿如台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
政治

名家論壇》黃創夏／恐怖！獨裁者正在進化‧‧‧

文／黃創夏2018/05/25 08:00
▲近年來不少高中畢業生選擇赴陸就讀大學，今年建中就有約 70 名，傳出建中校長因此遭政府部門致電關切。（圖／翻攝自Google map ）
▲近年來不少高中畢業生選擇赴陸就讀大學，今年建中就有約 70 名，傳出建中校長因此遭政府部門致電關切。（圖／翻攝自Google map ）

恐怖哦‧‧‧高中校長替登陸求學的學生寫推薦信，受到調查局要「了解情況」！

戰慄吧‧‧‧台大校長遴選委員會委員的電話突然響起，是北檢通知希望出庭！突然被約談，北檢還說這些人都向北檢說「感謝」？

這是甚麼狀況？走過威權向民主的台灣人民，各個都心知肚明丶心照不宣吧。

中國大陸搞文革的時候，被鬥的人一定要說「感謝」才能有機會口喘口氣！

過去在白色恐怖的時候，能夠從警備總部出來，也一定要說「感謝」！

而世界名著《1984》、《美麗新世界》書中，所有的人更是一定要隨時「感謝老大哥」！

一種「復古」的陰霾突然壟罩在台灣上空，許多人都在擔心，是否「白色恐怖」復活了？

這樣的擔心，太LOW了，事實上，西方學界這幾年都非常嚴肅在討論「獨裁者的進化」，因為21世紀的獨裁者，「收編、分化、假民主」越來越精明，早就不玩黑牢、酷刑的那一套落伍統治術了。

其中，最讓人害怕的經典之作叫做「塔斯孔名單（Tascon List）」和「麥森塔名單（Maisanta List），這是委內瑞拉獨裁者查維茲的創新發明，他上任之後不但不封殺人民的投票權，反而放寬投票年齡的限制，修改公投法，鼓勵人民多多投票、多多連署，讓各種歧見全面爆發，整個委內瑞拉年年有選舉，時時在公投‧‧‧

不要以為這是「人民的力量」和「民主的勝利」，不斷社會動員之下，社會的各種想法的分裂更趨白熱化，整個社會對抗、崩解，永遠會有話題來區分敵我，當整個社會被每一次的公投動員撕裂之後，整個社會最大的力量只剩下政府，政府反而成了最後的絕對力量。

這個現象就好像是某些財團企業，雖然董事長和CEO只有約5%的股權，但是其他95%都是散股，沒有一個力量超過0.5%，彼此之間更是恩怨情仇不斷，雖然只有5%股權就可以永遠100%在操控。

更可怕的是，查維茲打出「人民有知的權利」當口號，把每次投票和公投的連署名單都上網，還燒成光碟片，就是「塔斯孔名單（Tascon List）」和「麥森塔名單（Maisanta List），這是一份「按圖索驥」的陽謀，想要討好當權者的人都知道用意，無聲的殺戮啟動！

名單出來之後的一年後，名單在意向上是不支持查維茲意思的選民，年收入都下降了5%以上，而全國失業率增加了1.5%，失業的都是名單上不順從「對的委內瑞拉價值」的人。

從此之後，查維茲一帆風順，再也沒有人敢唱反調，要不是因為他得罪了美國，被CIA暗算得到癌症和被推翻，現在的查維茲恐怕還在呼風喚雨‧‧‧

請不要為委內瑞拉感傷，而是要警惕！

20年前，委內瑞拉可不是如今的殘破，那時她是中南美富庶之國，中南美洲流行一句諺語：「委內瑞拉人要是從樹上掉下來，都直接掉進凱迪拉克了‧‧‧」

一切，都是從一個靠民主當選，然後用各種玩法手段丶豢養GONGO（政府豢養的假公民團體）分化社會，而不斷從中取利、走向獨裁的查維茲而改變了！

查維茲的主要政治策略，就是帶領自己人來對抗人民，他先爭取到部分人民的支持，讓這部分人民分享政府每一個部門和公營事業利益，接著積極帶領自己人自稱是「改革」以對抗另外的人民，所有質疑丶批評丶反對查維茲勢力的人都是「遺孽」丶「遺毒」丶「反撲」‧‧‧

這樣的策略，竟然可以成功地「合法顛覆民主」？也是西方學者正在研究的「獨裁者的進化」重要課題。

寫到此，突然背脊發涼，因為想到了一個國度，也曾經是「錢淹腳目‧‧‧」

查維茲雖然垮了，但是還有一個更進化的獨裁者，完全是透過選舉手段當了「21世紀的新沙皇」，這個人就是剛剛就任「第四任俄羅斯總統」的普丁。

普丁也是打著要掃除舊勢力的貪腐，帶領他的「聖彼得堡小子」統治集團，以清新改革之姿在解體後的蘇聯竄起，然後整肅了舊勢力，把所有的公營勢力和政府部門都掌握在「聖彼得堡小子」這群雖然沒有專業，顏色對了，什麼都對的新統治集團手裡。

掌握了所有的利益，普丁接下來就要控制思想，掌握教育。

2008年，普丁想要控制聖彼得堡的百年名校歐洲大學，普丁祭出「消防檢查」，先射箭再畫靶，由消防建管單位出手，針對百年古蹟校舍，千方百計找出152個「缺點」，逼大學停止使用丶無法上課，被迫關閉整修‧‧‧

三個月後，歐洲大學想通了，教職員生踴躍向普丁「效忠」，消防問題也一筆勾消。

嗯，看看普丁，想想台大，很快，台大師生也可能會被迫「想通」！

「獨裁者的進化」，西方學者是如此定義這種手段，這樣的幽靈，是否也已經在福爾摩沙的上空躑躅徘徊‧‧‧恐怖哦！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇高中校長建中台大校長獨裁者
邱明玉》綠營「打丁不打柯」之謬誤蘇嘉全：任何無情打壓都是一種淬鍊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan