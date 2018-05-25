名家論壇》黃創夏／恐怖！獨裁者正在進化‧‧‧

過去在白色恐怖的時候，能夠從警備總部出來，也一定要說「感謝」！

中國大陸搞文革的時候，被鬥的人一定要說「感謝」才能有機會口喘口氣！

這是甚麼狀況？走過威權向民主的台灣人民，各個都心知肚明丶心照不宣吧。

戰慄吧‧‧‧台大校長遴選委員會委員的電話突然響起，是北檢通知希望出庭！突然被約談，北檢還說這些人都向北檢說「感謝」？

一種「復古」的陰霾突然壟罩在台灣上空，許多人都在擔心，是否「白色恐怖」復活了？

這樣的擔心，太LOW了，事實上，西方學界這幾年都非常嚴肅在討論「獨裁者的進化」，因為21世紀的獨裁者，「收編、分化、假民主」越來越精明，早就不玩黑牢、酷刑的那一套落伍統治術了。

其中，最讓人害怕的經典之作叫做「塔斯孔名單（Tascon List）」和「麥森塔名單（Maisanta List），這是委內瑞拉獨裁者查維茲的創新發明，他上任之後不但不封殺人民的投票權，反而放寬投票年齡的限制，修改公投法，鼓勵人民多多投票、多多連署，讓各種歧見全面爆發，整個委內瑞拉年年有選舉，時時在公投‧‧‧

不要以為這是「人民的力量」和「民主的勝利」，不斷社會動員之下，社會的各種想法的分裂更趨白熱化，整個社會對抗、崩解，永遠會有話題來區分敵我，當整個社會被每一次的公投動員撕裂之後，整個社會最大的力量只剩下政府，政府反而成了最後的絕對力量。

這個現象就好像是某些財團企業，雖然董事長和CEO只有約5%的股權，但是其他95%都是散股，沒有一個力量超過0.5%，彼此之間更是恩怨情仇不斷，雖然只有5%股權就可以永遠100%在操控。

更可怕的是，查維茲打出「人民有知的權利」當口號，把每次投票和公投的連署名單都上網，還燒成光碟片，就是「塔斯孔名單（Tascon List）」和「麥森塔名單（Maisanta List），這是一份「按圖索驥」的陽謀，想要討好當權者的人都知道用意，無聲的殺戮啟動！

名單出來之後的一年後，名單在意向上是不支持查維茲意思的選民，年收入都下降了5%以上，而全國失業率增加了1.5%，失業的都是名單上不順從「對的委內瑞拉價值」的人。

從此之後，查維茲一帆風順，再也沒有人敢唱反調，要不是因為他得罪了美國，被CIA暗算得到癌症和被推翻，現在的查維茲恐怕還在呼風喚雨‧‧‧

請不要為委內瑞拉感傷，而是要警惕！

20年前，委內瑞拉可不是如今的殘破，那時她是中南美富庶之國，中南美洲流行一句諺語：「委內瑞拉人要是從樹上掉下來，都直接掉進凱迪拉克了‧‧‧」

一切，都是從一個靠民主當選，然後用各種玩法手段丶豢養GONGO（政府豢養的假公民團體）分化社會，而不斷從中取利、走向獨裁的查維茲而改變了！

查維茲的主要政治策略，就是帶領自己人來對抗人民，他先爭取到部分人民的支持，讓這部分人民分享政府每一個部門和公營事業利益，接著積極帶領自己人自稱是「改革」以對抗另外的人民，所有質疑丶批評丶反對查維茲勢力的人都是「遺孽」丶「遺毒」丶「反撲」‧‧‧

這樣的策略，竟然可以成功地「合法顛覆民主」？也是西方學者正在研究的「獨裁者的進化」重要課題。

寫到此，突然背脊發涼，因為想到了一個國度，也曾經是「錢淹腳目‧‧‧」

查維茲雖然垮了，但是還有一個更進化的獨裁者，完全是透過選舉手段當了「21世紀的新沙皇」，這個人就是剛剛就任「第四任俄羅斯總統」的普丁。

普丁也是打著要掃除舊勢力的貪腐，帶領他的「聖彼得堡小子」統治集團，以清新改革之姿在解體後的蘇聯竄起，然後整肅了舊勢力，把所有的公營勢力和政府部門都掌握在「聖彼得堡小子」這群雖然沒有專業，顏色對了，什麼都對的新統治集團手裡。

掌握了所有的利益，普丁接下來就要控制思想，掌握教育。

2008年，普丁想要控制聖彼得堡的百年名校歐洲大學，普丁祭出「消防檢查」，先射箭再畫靶，由消防建管單位出手，針對百年古蹟校舍，千方百計找出152個「缺點」，逼大學停止使用丶無法上課，被迫關閉整修‧‧‧

三個月後，歐洲大學想通了，教職員生踴躍向普丁「效忠」，消防問題也一筆勾消。

嗯，看看普丁，想想台大，很快，台大師生也可能會被迫「想通」！

「獨裁者的進化」，西方學者是如此定義這種手段，這樣的幽靈，是否也已經在福爾摩沙的上空躑躅徘徊‧‧‧恐怖哦！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com