金曲專題／J.Sheon、閻奕格角逐新人　7人誰奪冠

一聽到帶有R&B旋律的節奏，沒有過多油膩的轉音，反而更容易讓人沈醉在他的歌聲中，富含美式風格的咬字，成為J.Sheon的招牌，專輯中的曲〈You”ll Never Know〉、〈慢慢〉、〈啵啦〉讓人每每聽完都意猶未盡地想按下replay。

J.Sheon諧音「街巷」，好記又好辨識，J.Sheon是網路竄起的歌手，從2015年開始，在youtube頻道改編、翻唱名曲而打開知名度。由美國歌手Charlie Puth演唱，電影《玩命關頭》的主題曲〈See you again〉，經過J.Sheon的一翻改編，與重新演繹讓人見識到他實力。兩年後，也就是去年，他發行了個人專輯《街巷》。



▲聽到入圍最佳新人，J.Sheon的反應竟脫口而出「唉唷」。（圖／索尼提供 , 2018.05.16）

一首〈閻羅王〉 閻奕格重拾夢想崛起

閻奕格以參加《超級星光大道》踢館賽崛起，創下了5周全勝紀錄，之後赴美完成學業，但因為內分泌失調展緩歌夢，在2014年，她已推出單曲的方式，讓人在不知不覺中記住「聲音」，包含電影《追婚日記》的插曲〈也可以〉，都有不錯的成績。直到去年她才終於推出第一張個人專輯《我有我自己》。

《我有我自己》的第一波主打歌是〈閻羅王〉，歌名也代表著她在《星光》的一戰成名，歌詞藏的人生無常、有夢去追，都被閻奕格隱晦卻具有爆發力的嗓音詮釋得淋漓盡致，沒有宛如「閻羅王」的陰暗幽深感，反而多了說不盡的無限滄桑。



▲閻奕格知道入圍新人獎消息後，激動的哭了。（圖／華研提供 , 2018.05.16）

豎琴精靈「格格不入」 蘇珮卿的嗓音卻格格有入

在2011年，有豎琴精靈的蘇珮卿曾以一曲〈格格不入〉，引起同志好友們的共鳴，她以豎琴創作的方式帶來許多不同的音樂能量，她的音樂融合古典、搖滾、抒情等，應有盡有，多樣性讓人印象深刻，在去年發行首張創作專輯《我們都是寂寞的》。

同名歌曲〈我們都是寂寞的〉重節拍的旋律搭上蘇珮卿迷幻的低沈聲線，令人墜入她獨特的魅力中，大膽的創作方式，為她的音樂注入新的生命力。



▲「豎琴精靈」蘇珮卿以專輯《我們都是寂寞的》入圍第29屆金曲獎「最佳新人獎」。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.24）

或許不知道「丁世光」 但一定聽過這旋律

丁世光不只是歌手，更是製作人、作詞、作曲人，雖然可能很多人對這個名字並不熟悉，但是要是說起S.H.E〈親愛的樹洞〉、溫嵐的〈最美的〉，以及林宥嘉的〈我已經敢想你〉，都能在作詞、作曲之處見到他的名。從小受到西洋影響的他，創作出許多帶有西洋靈魂樂風格的曲子，而他終於在去年底推出全創作、製作專輯《神經誌》。



▲丁世光作品無數，推出個人專輯後，獲得角逐最佳新人的資格。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.24）

帶點淒淒鄉愁 鄭興用一把吉他唱出離鄉遊子心

鄭興是江蘇揚州人，來台灣就讀研究所3年的時間，他曾獲得政大金旋獎最佳作詞、創作大賞獎項，此外，他的歌曲〈台北下的雨〉、〈城南〉在StreetVoice有很高的點閱率。而在去年8月，經歷過一年的時間他推出了首張專輯〈忽然有一天，我離開了台北〉。

歌曲〈台北下的雨〉、〈城南〉歌詞中都似乎帶了點鄉愁的感覺，透過那簡單的吉他旋律、清澈的嗓音傳達給聽的人，在夜深人靜會讓異鄉遊子更能感受那樣說不出口的孤寂。



▲鄭興的歌曲充滿鄉愁。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.24）

如一道菜 茄子蛋的歌總是餘韻無窮

「茄子蛋」這個名字如果說是一道菜也過得去，除了因為團名讓人印象深刻，這個獨立搖滾樂團，以一首〈浪子回頭〉讓人看見樂團的生命力，成團至今，團員歷經多次變動，一直到現在由黃奇斌、蔡鍇任、謝耀德、賴俊廷4人組成。時常用帶有戲謔的文字，去詮釋一些稍微沈重的事情。

專輯《卡通人物》更是帶了點戲謔性，專輯介紹沒有什麼過於浮誇文字的吹捧，那一句「我已經用盡整個人生在表達我的感情，但你們都覺得我好笑，因為我就是一個好笑的人。」總覺得字句中藏了什麼，而不論那是什麼，總是會在思考的餘韻中，讓人勾出一抹笑。



▲茄子蛋入圍第29屆金曲獎「最佳新人」。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.24）

不用喝就能醉 李權哲用音樂讓你醉

1997年生的李權哲，製作出的音樂帶點微醺感，受到60、70年代藍調、靈魂音樂的影響所然，雖然年紀輕輕，卻意外在音樂上展現成熟的一面。去年推出的專輯《醒著不醉》，之中還有與熊仔的合作曲〈Hide & Seek〉，輕快的旋律讓人想隨著歌曲搖晃身體，如同他的專輯名稱「醒著不醉」。



▲李權哲以專輯《醒著不醉》問鼎金曲獎最佳新人。（圖／翻攝youtube , 2018.05.24）