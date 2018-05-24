NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈小萌娃忙表白利晴天　不甩孟耿如台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
政治

台布斷交外長請辭　府：沒有請辭問題

記者林仕祥／台北報導2018/05/25 07:30
▲台布斷交，外交部長吳釗燮請辭，但總統府說，「沒有請辭的問題。」（圖／NOWnews資料照）
▲台布斷交，外交部長吳釗燮請辭，但總統府說，「沒有請辭的問題。」（圖／NOWnews資料照）

布吉納法索 24 日晚間閃電宣布與我斷交，外交部長吳釗燮召開記者會時表示，他已向總統蔡英文口頭請辭，以示負責。總統府發言人林鶴明對此表示，「沒有請辭的問題」，強調蔡英文在總統府的談話，有肯定外交的部分。

蔡英文在總統府召開記者會表示，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露中國的不安與缺乏自信，這樣的不安與缺乏自信，是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

蔡英文指出，對岸越是蠻橫的行為，越激發國際的反感，也更強化他們對台灣的支持，這次世界衛生大會（WHA）得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯例證。近來中國去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界」，與理念相近國家建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。

蔡英文重申，台灣不會與中國進行金錢外交的競逐，對於堅定與台灣站在一起的友邦，台灣人民衷心的感謝，也一定會全力幫助他們在各方面的發展。中國玩弄金錢外交，已經讓國際社會對中國的不當干預與缺乏誠信，有更深的不滿和疑慮，「中國的打壓只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們絕不退縮」。
 

關鍵字蔡英文吳釗燮布吉納法索斷交外交部長
陳菊籲自信　用團結取代冷嘲熱諷黃創夏》恐怖！獨裁者正在進化…

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan