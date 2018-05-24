台布斷交外長請辭　府：沒有請辭問題

布吉納法索 24 日晚間閃電宣布與我斷交，外交部長吳釗燮召開記者會時表示，他已向總統蔡英文口頭請辭，以示負責。總統府發言人林鶴明對此表示，「沒有請辭的問題」，強調蔡英文在總統府的談話，有肯定外交的部分。

蔡英文在總統府召開記者會表示，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露中國的不安與缺乏自信，這樣的不安與缺乏自信，是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

蔡英文指出，對岸越是蠻橫的行為，越激發國際的反感，也更強化他們對台灣的支持，這次世界衛生大會（WHA）得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯例證。近來中國去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界」，與理念相近國家建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。