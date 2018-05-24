台布斷交　陳菊：請用團結取代冷嘲熱諷

今天我們與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

陪同總統蔡英文、行政院長賴清德召開記者會後，陳菊於臉書發文表示，斷交心情沉痛，但也更堅定我們擁抱民主、走向世界的決心。粗暴蠻橫的文攻武嚇，只會讓彼此更加遙遠。我們不會因為各種無情的打壓而卑躬屈膝，更不會因為得不到善意的回應而放棄追求和平。

非洲國家布吉納法索24日與台灣斷交，總統府祕書長陳菊呼籲，「此時此刻，請用團結取代冷嘲熱諷，我們要更有自信的挺過風雨。台灣，是我們的台灣，是世界的台灣！」

中國的打壓，無論是軍機繞台，斷我邦交國，強迫國際企業更改我國名稱，杯葛台灣參與世界衛生組織在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭受到粗暴的政治干擾。越是蠻橫的行為，越激發國際的反感，也更強化他們對台灣的支持。這次的WHA得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯的例證。

我要告訴國人同胞，中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。

我也要正式告訴中國政府，這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。

面對台灣與國際社會在各方面實質關係的進展，中國對台灣在國際上的打壓，是可以預期的。對於國際夥伴，長期以來國際上持續深化與台灣的實質關係，我們由衷感謝。我們也承諾，這種實質關係，只會持續強化，絕對不會退縮。

我也要在此重申，台灣不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與台灣站在一起的友邦，台灣人民衷心的感謝，也一定會全力幫助他們在各方面的發展。中國玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，向許多國家拉攏關係。這種手法，已經讓國際社會對中國的不當干預與缺乏誠信，有更深的不滿和疑慮。

我要再度地重申，中國的打壓只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們絕不退縮。