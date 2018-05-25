NOW球星／感謝榊原教練　王勝偉200盗的軌跡

中信兄弟內野手王勝偉今年終於完成生涯200盗里程碑，他在17日對戰富邦悍將比賽中，以烏龍的方式帶著水瓶跑壘，更重要的是，他是現役球員第2位，並跟前輩「恰恰」彭政閔只差28次盜壘成功，王勝偉花了10年時間，終於有機會追上其他傳奇球星。

不過王勝偉的職棒路看似順利，他也遭遇不少危機，尤其去年是他生涯除了新人年，出賽第二低，但王勝偉依舊可以跑出20次盜壘，最後拿下盜壘王寶座，生涯第四次，尤其在現在盜壘不是「王道」的時代，更為難得。

但比起盜壘，王勝偉更在意自己守備跟身體素質，他說：「能夠拿到這個紀錄，也是為了要獲得球迷肯定，最重要還是加強身體素質。」