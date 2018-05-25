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NOW球星／感謝榊原教練　王勝偉200盗的軌跡

文／吳政紘2018/05/25 08:00
▲王勝偉生涯200盗，女兒到場獻花。（圖／吳政紘攝）
▲王勝偉生涯200盗，女兒到場獻花。（圖／吳政紘攝）

中信兄弟內野手王勝偉今年終於完成生涯200盗里程碑，他在17日對戰富邦悍將比賽中，以烏龍的方式帶著水瓶跑壘，更重要的是，他是現役球員第2位，並跟前輩「恰恰」彭政閔只差28次盜壘成功，王勝偉花了10年時間，終於有機會追上其他傳奇球星。

不過王勝偉的職棒路看似順利，他也遭遇不少危機，尤其去年是他生涯除了新人年，出賽第二低，但王勝偉依舊可以跑出20次盜壘，最後拿下盜壘王寶座，生涯第四次，尤其在現在盜壘不是「王道」的時代，更為難得。

但比起盜壘，王勝偉更在意自己守備跟身體素質，他說：「能夠拿到這個紀錄，也是為了要獲得球迷肯定，最重要還是加強身體素質。」

王勝偉透露，自己盜壘真的有小技巧，看到離壘包比較近，他可能會改由用滑壘方式，而若還有一段距離，或許會改用撲壘，但還是看當下判斷。

王勝偉其實還在去年球季結束後，邀請「傳奇的守備名手」榊原良行教練親自示範，現年68歲的榊原教練，示範起基本動作，還是生龍活虎，讓他重新體驗到守備的精神。

此外，王勝偉也很積極學習新知，他在今年春訓赴美就被刺激到，他說：「大聯盟甚麼都快，打擊速度、跑壘、還是節奏都很快，這是我們要學的。」

王勝偉在24日還開轟為自己慶祝生涯第1100支安打，擺脫去年的低潮，而他已經累積5發全壘打，也有機會挑戰個人生涯單季7轟的紀錄。

 

關鍵字王勝偉中華職棒中信兄弟榊原良行
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