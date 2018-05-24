川金會告吹有跡可循 東北亞局勢待解

川普在當總統前曾說過這句名言：知道何時離開談判桌，也是「交易的藝術」。而他選在北韓摧毀核試驗場後宣布別見了，還說是因為北韓不斷展現憤怒與敵意，但其實早在上週，已有跡可循。

美國總統川普接受北韓領導人金正恩的見面邀約以來，尹汝尚一直是支持川普作新嘗試的一派，而這位外交體系出身、和北韓打交道經驗豐富的韓裔專家也相當務實，不斷提醒川普團隊，如果只想著要北韓達成「美國標準」的非核化，而不付出任何代價，那「太不切實際」。

（中央社記者鄭崇生華盛頓24日專電）前國務院北韓事務特別代表尹汝尚今天說，從北韓連日的言詞威脅來看，「川金會」取消其實有跡可循，川普心裡應也有數。東北亞局勢重回原點後，學者擔憂，美國角色恐受限。

白宮資深官員在下午的背景說明會上證實，上週要和北韓就峰會溝通，對方就開始已讀或不讀不回，美方依約定派人去新加坡要召開行前會，但等了又等、卻被放鴿子。

資深官員還數落平壤才該為峰會開不成負責的罪狀，包括原本答應會讓核專家進入北韓，見證摧毀核試驗場，但北韓「沒兌現承諾」；官員還說，美國一直以來對半島非核化的立場就是北韓要採取完全、可驗證且不可逆的非核化（CVID），平壤怎能在最近幾週又變臉說美國的要求太過分，美國立場一向清楚、沒改變。

尹汝尚就說，兩位元首其實都想見對方，但越到見面、也越了解雙方分歧有多大，兩個人都清楚，如果最後真在新加坡見完面、卻得不到各自想要的，兩個都會看起來像「傻瓜」。如今，「相見不如遠遠想念」，看來成了兩人在政治上最好的安排。

儘管雙方對非核化有歧見，但對打造自己的政治資產，兩人卻都各有雄心壯志。

金正恩希望取消制裁，帶領北韓拚經濟，成為走向國際舞台的正常國家，這也成就他個人超越父祖輩的心願；川普想一舉達成半島「非核化」，每當談到得諾貝爾獎更喜不自勝，更關鍵的是，若能成就過去美國總統都做不到的會面，這個政治成就足以讓他自認偉大。

然而，沒先累積互信、更遑論要達成共識，更重要的是，半島局勢真能如川普所說，「最終，最重要的其實是我們兩人（川普與金正恩）的對話？」

尹汝尚多次說，就算要辦「川金會」一開始讓眾人、包括北京在內驚訝不已，但半島局勢的利益攸關者眾，他從不懷疑中國在其中會扮演的角色，而從川普近來的談話看來，華府只差沒講明中國「成事不足、敗事有餘」，說到底，還是回到大國間的地緣政治角力，維護自身利益。

北韓沒棄核、美國續制裁，而前國防部負責亞太事務的副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）對接下來朝鮮半島局勢發展，則顯得悲觀，他不看好美國在其中扮演的角色，更點名中國的介入力道。

鄧志強預估，中國可能會更公開地當北韓的後盾，執行制裁的力道將弱化，而金正恩與中國國家主席習近平的高層接觸將繼續，如果美國重新回到談判中，他預期，這一次北京介入其中的意願會更明確。

他還擔憂，美韓同盟會因「川金會」告吹而受創，首爾仍會試圖繼續與平壤接觸，即使這會擴大與華府的裂痕。

鄧志強說，繞了一大圈後，北韓將處於更有利地位，金正恩在內部的合法性提高，中國接下來參與更多，而南韓已投入大量的外交資源，半島局勢不能只是重回平昌冬季奧運前的緊張局面，但如此，美國的選擇有限，角色也更受限。

「越急著想達成協議，能完成的可能性就越小」，「保持冷靜，專注於最終目標，放聰明點」。川普曾以這兩句話大談他的交易藝術，如今他在取消會面後再次提到美軍軍力準備「再充分不過」，北韓會如何應對？朝鮮半島的利益攸關者能不能保持冷靜、都做聰明人，還是各自機關算盡反誤了卿卿性命？關乎半島歷史是否陷入無解的永劫輪迴。（編輯：林治平）1070525