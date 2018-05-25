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影／彰化八卦山發現石虎　文德國小紮根石虎研究

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/25 08:40
▲芬園鄉文德國小以「發現石虎」參加今年國際網界博覽會專題研究競賽，獲得「金獎」肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）
▲芬園鄉文德國小以「發現石虎」參加今年國際網界博覽會專題研究競賽，獲得「金獎」肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

有文獻顯示八卦山是石虎棲息地，位處於八卦山麓的芬園鄉文德國小，今年參與國際網界博覽會專題研究競賽，再次掄獲「金獎」肯定，五甲許智鈞說，「辨別石虎有三個特徵，石虎的耳背有白色斑塊，臉上夾雜白色條狀斑紋，而身上有很多像錢幣大小的黑色斑塊，石虎在臺灣已不到500隻，希望藉由石虎的研究，可以讓更多的人對石虎有更深的認識。

彰化縣文德國小紮根學生的專題研究多年，歷次參與競賽皆獲獎肯定，顯現專題探究的精神已深植在學校師生心中，由於文德國小位處八卦山上，其生態資源豐富，學校即以「環境教育」、「生態教育」做為學校本位特色課程發展，近年來更獲特有生物保育中心的協助，　帶領全校師生進行更專業的生態田野調查。


▲芬園鄉文德國小以「發現石虎」參加今年國際網界博覽會專題研究競賽，獲得「金獎」肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

且近年來芬園鄉發生過保育類動物─石虎遭路殺的新聞，在特有生物保育中心的石虎團隊評估之下，深覺文德國小周邊具備了石虎會喜歡出沒的條件，於是啟發了帶領文德國小師生進行石虎研究的動機。


▲芬園鄉文德國小以「發現石虎」參加今年國際網界博覽會專題研究競賽，獲得「金獎」肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

指導老師張如瑩表示，一開始真的很辛苦，而且因為石虎是瀕臨絕種的保育類動物，不一定會被發現，所以在帶學生架設紅外線攝影機及田野調查時，也一直跟學生打氣，研究著重在學習研究的過程，結果皇天不負苦心人，拍到石虎蹤跡，同時，也藉由特有生物中心的牽線，讓學生能夠與日本對馬縣小學研究山貓的學生進行視訊交流，分享彼此研究心得，學生獲益良多。


▲芬園鄉文德國小以「發現石虎」參加今年國際網界博覽會專題研究競賽，獲得「金獎」肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

許智鈞指出，我從來沒有想過會拍到石虎，所以得知拍到的那一刻真的好感動，我們透過石虎研究過程中學習到很多知識，而且也沒想到參加網界博覽會專題研究會得獎，真得是太高興了。


▲芬園鄉文德國小以「發現石虎」參加今年國際網界博覽會專題研究競賽，獲得「金獎」肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

校長李政穎表示，文德國小在八卦山上擁有豐富的生態資源，宛如一所森林小學一般，學校一直以來就是規劃多元、適性的課程活動，讓學生在其中快樂學習，本次學校參與國際網界博覽會專題研究競賽，再次掄獲「金獎」肯定，也要感謝學校指導老師的辛苦付出，帶領五年級小朋友參與專題研究，讓小朋友們透過參與學習，培養帶得走的能力、素養，是很好的教育活動。


▲芬園鄉文德國小以「發現石虎」參加今年國際網界博覽會專題研究競賽，獲得「金獎」肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

關鍵字石虎文德國小國際網界博覽會金獎山貓
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