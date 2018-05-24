川金會取消美股收黑 台股估區間震盪

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）川普取消川金會，美股收跌，台股24日收復10900點大關，站上所有均線。法人表示，台股今天收週線，短線台股在季線到月線之間仍有支撐，區間震盪整理。

美國總統川普取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會。美股三大指數收跌。

道瓊工業指數終場下跌75.05點或0.30%，收在24811.76點。標準普爾500指數下跌5.53點或0.20%，收在2727.76點；那斯達克指數下跌1.53點或0.02%，收在7424.43點。

川普取消川金會之後，警告北韓切勿「愚蠢魯莽」妄動，表示美軍已作好準備因應。但他也表示，川金會可以日後再舉行。