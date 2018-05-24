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川金會取消美股收黑 台股估區間震盪

中央社2018/05/25 07:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）川普取消川金會，美股收跌，台股24日收復10900點大關，站上所有均線。法人表示，台股今天收週線，短線台股在季線到月線之間仍有支撐，區間震盪整理。

美國總統川普取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會。美股三大指數收跌。

道瓊工業指數終場下跌75.05點或0.30%，收在24811.76點。標準普爾500指數下跌5.53點或0.20%，收在2727.76點；那斯達克指數下跌1.53點或0.02%，收在7424.43點。

川普取消川金會之後，警告北韓切勿「愚蠢魯莽」妄動，表示美軍已作好準備因應。但他也表示，川金會可以日後再舉行。

台股加權股價指數24日終場上漲50.75點、漲幅0.47%、收在10936.93點，成交值新台幣1264.60億元，站上5日線10911點。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣1.02億元。

法人表示，川普取消川金會，台股今天收週線，對台股影響待觀察，短線台股在季線約10836點至月線約10754點仍有支撐，區間震盪整理。

美國商務部長羅斯表示，美國就解除中國電信大廠中興通訊（ZTE）制裁一事尚未作最終決定，但任何替代補救措施可能包括在中興通訊安插美方的執法人員。

南亞科董事長吳嘉昭24日表示，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）位元需求將年增22%，位元供給也將增加21%，整體DRAM需求仍大於供給，市場環境持續有利，今年營運狀況不錯。

工具機大廠程泰集團董事長楊德華24日表示，工具機景氣可看到今年底，預估美中貿易戰應該不會發生，估今年新台幣兌美元匯率可達30元。（編輯：張均懋）1070525

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