川金會喊卡 紐時：中國可能成為受益者

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美國總統川普今天宣布，取消原訂6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩的會面。紐約時報報導，這項決定將讓美國在亞洲部分盟友失望，卻可能讓中國處於最有利的位置。

白宮上午公布川普致金正恩的信函，其中提到，「川金會」是北韓提出，川普本來非常期待與金正恩會面，但鑑於北韓近來「無比的憤怒與公然的敵意」，川普認為在此情況下會面「不合適」，決定取消。

「川金會」喊卡後，川普誓言，將持續對北韓實施「史上最嚴厲的制裁」。但紐時分析，華府對平壤的極限施壓，很大程度上仰賴與中國合作，而北京現在可能將美國與北韓談判延宕，化為與美國貿易談判的籌碼。