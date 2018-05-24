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中央社

川金會喊卡 紐時：中國可能成為受益者

中央社2018/05/25 07:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美國總統川普今天宣布，取消原訂6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩的會面。紐約時報報導，這項決定將讓美國在亞洲部分盟友失望，卻可能讓中國處於最有利的位置。

白宮上午公布川普致金正恩的信函，其中提到，「川金會」是北韓提出，川普本來非常期待與金正恩會面，但鑑於北韓近來「無比的憤怒與公然的敵意」，川普認為在此情況下會面「不合適」，決定取消。

「川金會」喊卡後，川普誓言，將持續對北韓實施「史上最嚴厲的制裁」。但紐時分析，華府對平壤的極限施壓，很大程度上仰賴與中國合作，而北京現在可能將美國與北韓談判延宕，化為與美國貿易談判的籌碼。

報導說，川普取消「川金會」對平壤內部政治運作的影響，尚待觀察。若金正恩認為有必要恢復武器測試，展現他能以核彈攻擊美國，區域情勢將再度陷入緊張；若不這麼做，金正恩可能已獲得中國等鄰國的足夠善意，可在不棄核的情況下，減輕經濟制裁為北韓帶來的痛苦。

美國科學家聯盟（FAS）資深研究員孟特（AdamMount）表示，川普決定取消「川金會」，讓北韓達成所有目標：普遍認可、減輕制裁、傷害美國盟友、持續發展核武。

紐時認為，若「川金會」徹底破局，為這場峰會奔波的南韓總統文在寅恐在政治上受害，日本首相安倍晉三則可能鬆一口氣。日方官員曾擔心「川金會」進展太快，日本在籌備過程中參與不足，最後可能產生不利於日本的協議。

由於北韓曾不顧中國規勸發展核武，中國國家主席習近平對「川金會」進展以及金正恩可能太親近美方，似乎也感到緊張。如今「川金會」取消，習近平得以運用對平壤的影響力，作為北京與華府交涉貿易協議時的籌碼。

「川金會」喊卡前，北韓對棄核立場轉趨強硬，川普似乎懷疑習近平在幕後搞鬼。

川普本週提到，金正恩兩週前出乎意料現身中國，與習近平在遼寧省大連市會面，北韓之後對美國的態度就有所轉變。川普22日在華府會晤文在寅時暗示，習近平誘使年輕且經驗較淺的金正恩採取更強硬的立場，也許是為了讓中國與美國貿易談判時掌握更多優勢。

分析家認為，習近平在大連會晤金正恩，可能自有盤算，包括加強兩國經濟合作，並建議金正恩如何與川普打交道。

中國分析家指出，若有朝鮮半島和平協議，防止北韓與美國軍事衝突波及中國邊境，有朝一日美軍從南韓撤出，中國將獲益甚多。許多美國分析家同意這項觀點，指北韓近期態度轉趨強硬，反映金氏政權的不安，以及平壤對保有核武有助政權生存深信不疑。

部分美國分析家則說，拖慢美國與北韓和解進程，有利於北京。

但中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，破壞「川金會」只會為中國帶來更多不確定性。他表示，朝鮮半島緊張降溫，解除對平壤制裁並恢復中國與北韓邊境貿易，對中國有益，習近平可能利用大連「習金會」，提議加強兩國經貿關係，協助金正恩兌現改善北韓經濟的承諾。（編輯：屈享平）1070525

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