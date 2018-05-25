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盤前財經大事搶先讀2018年5月25日

鉅亨網2018/05/25 08:00
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今日操盤前瞻

主計總處公布 Q1 經濟成長率
美國 4 月耐久財訂單、消費者信心指數
新加坡 4 月工業生產

法說會：東元、群光、群電
股東會：華新、五鼎、慧洋 - KY、泰詠、明揚、明安、成霖

川普取消北韓高峰會 道瓊收低 75 點 縮小跌幅

川普總統宣布各方熱烈期待下個月與北韓的高峰會，已經取消。美國股市週四收低，道瓊一度大跌達 280 點，隨後縮小跌幅。閱讀全文...

MLCC 還會缺多久 華新科：交期已達 6 個月 看不到隧道盡頭

被動元件 MLCC 缺貨狀況何時能解，是目前電子產業最關心的問題，華新科 (2492-TW) 總經理顧立荊表示，現在 MLCC 的交期已達 6 個月，設備交期已經拉長到 2020 年，缺貨狀況就有如看不到隧道的盡頭。閱讀全文...

〈新光金法說〉因應升息趨勢備千億銀彈 新壽投資聚焦 4 策略

新光金 (2888-TW) 昨 (24) 日舉行線上法說會，新光金指出，新壽第 1 季國外股票部位從上一季占比重 1.8% 大幅增加至 4.9%，目前更已備妥上千億元，隨時因應升息做準備，將持續投入海外固定收益；整體來看，今年投資策略將聚焦於資產負債配合、配置多樣化、控制匯兌避險成本以及強化投資風控等 4 策略。閱讀全文...

〈川普打進口車〉南韓汽車 33% 輸美 急得產官共商對策

美國總統川普週三 (23 日) 以國家安全為由，計劃對進口車關稅進行調查，並擬對進口汽車徵收 25% 的關稅。市場觀察人士指出，此舉將加深南韓汽車製造商對主要出口市場需求疲軟和競爭加劇的擔憂。閱讀全文...

市場預期 OPEC 將增產 油價創近兩週最大單日跌幅

根據路透社報導，石油輸出國組織 (OPEC) 可能增產的消息，使昨 (24) 日國際油價走跌，布蘭特原油期貨價格下挫逾 1%，創近 2 週最大單日跌幅。閱讀全文...


 

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〈欣陸投控展望〉在手待建工...台灣主要報紙重要財經新聞 ...

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