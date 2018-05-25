網球／法網公開賽籤表公布　費神再度缺席

法國網球公開賽在今(25)日進行了抽籤儀式，「瑞士特快車」Roger Federer連兩屆缺席法網賽事，志在衛冕的「蠻牛」Rafael Nadal，則是以第一種子的身分出戰，而女單方面則由去年冠軍Jelena Ostapenko領銜。
我國好手盧彥勳這一次被排在籤表的上半部，他將先和印度選手Yuki Bhambri爭取資格，勝者將對上14號種子、美國新生代猛將Jack Sock。
而捲土重來的「喬帥」Novak Djokovic，則是在第一場比賽就有硬仗要打，他將有可能提前遭遇到生涯接近暮年的西班牙老將David Ferrer，之後則可能碰上同樣來自西班牙的紅土高手Roberto Bautista Agut。
至於其他賽程，3位網壇新星Alexander Zverev、Grigor Dimitrov和Dominic Thiem坐鎮在籤表下半部，第3種子Marin Clic則有可能和阿根廷猛男Juan Martin del Potro在8強交手。
女單頭號種子Simona Halep以及前法網冠軍Garbine Muguruza鎮守在上半區籤表，後者有可能會提前遭遇女網傳奇「小威」Serena Williams；而衛冕冠軍Ostapenko、新科澳網冠軍Caroline Wozniacki及烏克蘭美女Elina Svitolina則是領銜下半區，他們則有可能要面對再次復出的兩屆大滿貫得主Victoria Azarenka的挑戰。
而我國女子網球好手謝淑薇則將面對金久慈以及Mihaela Buzarnescu之間的勝者，若是順利贏球，接下來可能就要對決Svitolina。