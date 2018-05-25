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工會喊日支費漲1.5倍　長榮勞資協商再無共識

記者陳致宇／台北報導2018/05/25 08:30
▲長榮航空與桃園市空服員職業工會（桃空職工）昨（24）日舉行第 14 次團體協商會議，桃空職工提出年假 123 天、日支費漲為 150 元等訴求，雙方仍未能取得共識。（圖／記者陳致宇攝 , 2017.01.23）
▲長榮航空與桃園市空服員職業工會（桃空職工）昨（24）日舉行第 14 次團體協商會議，桃空職工提出年假 123 天、日支費漲為 150 元等訴求，雙方仍未能取得共識。（圖／記者陳致宇攝 , 2017.01.23）

長榮航空與桃園市空服員職業工會（桃空職工）昨（ 24 ）日舉行第 14 次團體協商會議，桃空職工提出年假 123 天、日支費漲為 150 元等訴求，但最後雙方並未能取得共識。至於上次會議討論的保障每月飛行時數為 60 小時、特休核給 2 小時飛行津貼等議題，則因時間因素未能討論。
 
在年度休假 123 天上，長榮航空提出，目前空服員年休除在台灣原有的 116 天休假日外，再加計現行於外站期間未提供勞務之完整日曆天，這些現有的實際休息日加起來已超過現行勞基法規定之 116 天，惟桃空職工認為未優於勞基法，無法接受。
 
日支費調整上，長榮航空認為日支費屬於費用補貼之性質，經參酌行政院主計總處頒布之「中央機關各機關派赴國外地區出差人員生活費日支數額表」，以及國際間主要航空公司之日支費用，現行每小時新台幣 90 元之日支費，不亞於相關參考指標之水準，已屬合理，未來將參照國際物價指數酌情調整。

桃空職工回應，日支費是經常性給予，屬於薪資的一部分。在 2016 年因華航罷工影響從 60 元調整為 90 元以前，將近 20 年沒有調整，如果要依照物價指數調整，也應該先將長榮空服員的外站津貼，比照華航調整為 150 元。然而資方堅持日支費只是補貼，雙方共識差距過大。
 

關鍵字長榮航空工會勞資協商空服員
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