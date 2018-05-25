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港股盤前—政治市變幻莫測 港股或下試30500屠牛

鉅亨網2018/05/25 08:16
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今天推介 : 俄侶（486）- 中央結算系統顯示一間美資行的持股由 5 月 14 日的 228m 減至昨天的 16.2m，另公司不斷尋求解決制裁方案。在沽售壓力鋭減下，股價有機會繼續反彈。

1）受惠美股週三先跌後升，港股週四表現反覆靠穩，收市報升 94 點。成交金額按日大幅減少約 22% 至 899 億。滬深港通成交金額也按日減少約 20% 至 117 億，並繼續錄得淨流出，金額約 13.6 億。板塊方面，教育和軟件股表現較突出，能源相關股也有反彈。另外，新沽空機金 Blue Orca Capital(其創辦人也是知名的沽空機構 Glaucus 的創辦人）狙擊新秀麗（1910），股價大跌一成後停牌。做空方面，佔大市成交回落至 11.7%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區下移至 31200-31299，牛証則下移至 30500-30599。

簡評：雖然恆指週四能力保不失，但盤中曾兩次倒跌，也令部分牛証遭強制性回收。成交大減而南下資金繼續淨流出，後巿看似還有下行壓力，陰謀論推斷，恆指短期或先下試 30500 屠牛。教育股沒有被新高教（2001）的批舊股而影響表現，多隻相關股還能再創新高，看似還有上升空間。成峰（1752）和新華（2779）因上市時間短暫而暫時不會有批股的風險，所以短線或能更比其他教育股吸引短炒客。另外，新秀麗在昨晚公告指 Blue Orca Capital 報告中所作結論並不正確。公司今天將復牌，筆者估計公司或會回購股份來反擊，但穩健投資者還是作壁上觀為上策。

 

2）川普宣布取消美朝峰會，令地緣政治憂慮再度升溫，道指最多瀉 280 點，但總統先生隨後在白宮表示，仍保留「特金會」可能，未來仍「敝開大門」，保留在滿足條件時與金正恩會晤的可能性。道指逐步收窄跌幅，收市僅挫 75 點或 0.3%。標指和納指則分別下挫 0.2% 及 0.02%。十年期國債債息跌至 2.977%，原油價格則錄 3 連跌，下挫逾 1%。港股 ADR 下跌 172 點，拆合等於恆指 30589 點。

 

3）新股訊息：明報 - 不乏投資者大手入飛認購的餐飲新股叙福樓（1978），公開發售部分錄得近千倍超額認購，惟據市場消息指，叙福樓一手中籤率約 55%，遠高於今年多隻千倍認購新股，而「頂頭槌飛」分派率則約 0.3%，相當於每張頭槌飛分派至少 26,000 股或 13 手。

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台灣主要報紙重要財經新聞 ...台股盤前─川金會破局美股收...

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