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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月25日

鉅亨網2018/05/25 08:13
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南亞科董事長吳嘉昭昨（24）日表示，今年 DRAM 市場仍供不應求，大環境有利南亞科，今年雖沒有業外收益挹注，仍有信心會繳出不錯成績單。受惠市況熱絡，南亞科 4 月合併營收衝上 76.81 億元，創新高，月增 14.3%。

蘋果（AAPL）將於 6 月 5 日（台北時間）召開全球開發者大會（WWDC），新版 iOS、macOS 軟體，及 iPad 及 Mac 電腦將亮相。法人指出，蘋果自 6 月 WWDC 到 9 月的新機發表會是逆轉勝關鍵，蘋概股將重返榮光。

在北韓炸毀豐溪里核子試驗場坑道後，美國總統川普（左）周四突然公開致函北韓領袖金正恩（右），宣布取消 6 月 12 日新加坡峰會。

經濟日報

DRAM 今年供不應求
川金會宣告破局
Fed 決策 近期偏鷹中期偏鴿

工商時報

WWDC 開閘蘋概股重返榮光
達德 1200 億聯貸 年底前簽約
MLCC 貴? 是過去太便宜!

聯合報

我 4 指標全降 被陸超越
史上最嚴個資法席台
新興股債市 苦日子剛開始

蘋果日報

董監改選對決 寶佳逆襲台新金
投資界米其林指南 ISS 喊水會結凍
中國 A 股 搶賺被制裁題材

中國時報

被川普打臉 文在寅成最大輸家
競爭力直直落 賴正鎰轟台灣搞文革
布吉納法索斷交 蔡：不會再忍讓

自由時報

台灣競爭力 9 年最差
川普開新戰場 啟動進口車國安調查
美經濟前景看好 Fed 可能很快升息

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盤前財經大事搶先讀2018...港股盤前—政治市變幻莫測 ...

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