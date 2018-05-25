NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小萌娃忙表白利晴天　不甩孟耿如台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

電動車 法國汽車業未來4年重點

中央社2018/05/25 08:05
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）10年前的經濟危機，讓法國汽車產業一度陷入苦戰，如今景氣明顯漸漸好轉，政府和產業界同意合作，把未來4年發展重點放在具有前景的電動車上。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國汽車產業和相關設備業者，包括雷諾集團（Renault）、寶獅雪鐵龍集團（PSA）、米其林集團（Michelin）、法雷奧集團（Valeo）、佛吉亞公司（Faurecia）、PlasticOmnium公司等代表，近日在法國經濟暨財政部齊聚，簽署2018年到2022年的汽車產業契約。

這份契約重點在於電動車發展，簽署代表都同意在2022年之前，努力把100%電動車的年度銷售量增加為目前的5倍。

去年，電動車在法國的銷量超過3萬輛，因此具體目標是在4年內達到至少每年售出15萬輛，估計屆時將有超過60萬輛溫室氣體零排放的車在法國路上行駛；此外，預料可充電的混合動力車銷量也會增加。

專門在政府機構和業界之間協調的汽車產業平台（PFA）主席夏泰爾（Luc Chatel）說，要達到目標，需要各方積極投入，企業要投資數十億歐元以發展電動車和混合動力車，政府則要發展充電站，並提供足夠的稅務誘因，還要精進研發和技術能力。

根據報導，供大眾使用的充電站數量現有約2萬座，應可於2022年達到10萬座，政府也承諾持續獎勵購買電動車。

報導還提到，法國汽車產業整體發展看好，預料會大幅增加工作機會，因為生產線和營銷、售後服務都需要人力。

費加洛報今年4月曾報導，中國是目前全球電動車的最重要市場，尤其當局希望加強控制空氣污染，正好刺激電動車發展。（編輯：紀錦玲）1070525

川普取消川金會 北韓遺憾願...台灣智慧機4月銷量急凍 中...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan