電動車 法國汽車業未來4年重點

費加洛報（Le Figaro）報導，法國汽車產業和相關設備業者，包括雷諾集團（Renault）、寶獅雪鐵龍集團（PSA）、米其林集團（Michelin）、法雷奧集團（Valeo）、佛吉亞公司（Faurecia）、PlasticOmnium公司等代表，近日在法國經濟暨財政部齊聚，簽署2018年到2022年的汽車產業契約。

（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）10年前的經濟危機，讓法國汽車產業一度陷入苦戰，如今景氣明顯漸漸好轉，政府和產業界同意合作，把未來4年發展重點放在具有前景的電動車上。

這份契約重點在於電動車發展，簽署代表都同意在2022年之前，努力把100%電動車的年度銷售量增加為目前的5倍。

去年，電動車在法國的銷量超過3萬輛，因此具體目標是在4年內達到至少每年售出15萬輛，估計屆時將有超過60萬輛溫室氣體零排放的車在法國路上行駛；此外，預料可充電的混合動力車銷量也會增加。

專門在政府機構和業界之間協調的汽車產業平台（PFA）主席夏泰爾（Luc Chatel）說，要達到目標，需要各方積極投入，企業要投資數十億歐元以發展電動車和混合動力車，政府則要發展充電站，並提供足夠的稅務誘因，還要精進研發和技術能力。

根據報導，供大眾使用的充電站數量現有約2萬座，應可於2022年達到10萬座，政府也承諾持續獎勵購買電動車。

報導還提到，法國汽車產業整體發展看好，預料會大幅增加工作機會，因為生產線和營銷、售後服務都需要人力。

費加洛報今年4月曾報導，中國是目前全球電動車的最重要市場，尤其當局希望加強控制空氣污染，正好刺激電動車發展。（編輯：紀錦玲）1070525