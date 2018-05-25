影音／安全帽不安全　夾層藏毒品難逃法眼

桃園市大園警分局草漯派出所員警，24日晚間巡邏經過草漯里12鄰產業道路時，發現前方機車的後座乘客未戴安全帽於是上前攔查。2名男子在接受盤查時露出緊張神情，員警覺得有異，當場在駕駛人的安全帽內搜出1小包安非他命。2人以為將毒品藏在安全帽裡能躲避查緝，沒想到卻還是被眼尖的員警識破，直呼倒楣。

警方表示，54歲的黃男及40歲的李男均為轄內毒品人口，當天2人從工地下班後，黃男騎機車載李男要返回住處，途中經過草漯里12鄰產業道路時，被巡邏員警發現後座的李男未戴安全帽，於是將2人攔下盤查。