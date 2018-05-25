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影音／安全帽不安全　夾層藏毒品難逃法眼

記者李春台／桃園報導2018/05/25 08:45
▲毒品藏安全帽夾層以為很安全，還是難逃警方法眼遭逮。（圖／大園分局草漯派出所提供 , 2018.05.25）
▲毒品藏安全帽夾層以為很安全，還是難逃警方法眼遭逮。（圖／大園分局草漯派出所提供 , 2018.05.25）

桃園市大園警分局草漯派出所員警，24日晚間巡邏經過草漯里12鄰產業道路時，發現前方機車的後座乘客未戴安全帽於是上前攔查。2名男子在接受盤查時露出緊張神情，員警覺得有異，當場在駕駛人的安全帽內搜出1小包安非他命。2人以為將毒品藏在安全帽裡能躲避查緝，沒想到卻還是被眼尖的員警識破，直呼倒楣。

警方表示，54歲的黃男及40歲的李男均為轄內毒品人口，當天2人從工地下班後，黃男騎機車載李男要返回住處，途中經過草漯里12鄰產業道路時，被巡邏員警發現後座的李男未戴安全帽，於是將2人攔下盤查。

警方指出，2人在盤查的過程中雖強裝鎮定、相當配合，但仍難掩緊張的神情，員警察覺異狀，要求黃男脫下安全帽受檢，果然發現該安全帽的保麗龍夾層有鬆動的跡象。員警將保麗龍翻開後，當場看見1小包安非他命藏於其中，2人頓時啞口無言，隨即被員警帶回偵辦。


▲警方翻開黃嫌的安全帽夾層，當場查獲一包安非他命。（圖／大園分局草漯派出所提供 , 2018.05.25）

李男於警詢時供稱毒品為其所有，黃男則辯稱不知道安全帽裡有毒品。經警方初步檢驗2人尿液均呈現二級毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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關鍵字安非他命大園分局草漯派出所安全帽藏毒
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