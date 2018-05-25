「幫妹妹討公道！」女童疑遭虐死　群眾圍警局、砸姨丈家

日前彰化一名 5 歲女童疑似遭到楊姓姨丈虐打，送醫後傷重不治，新聞一出引發社會公憤。昨（24）日晚間 8 時左右，網路上有人誤傳涉案的楊男交保，竟然號召了近兩百多人包圍當地派出所，隨後又在凌晨前往楊男住處砸屋、撒冥紙，發洩完怨氣才逐漸離開。

昨天晚間 8 時左右，網路上有人表示要「幫小妹妹討公道！」號召了來自台中、嘉義等地超過兩百人，前往楊姓姨丈家撒冥紙、開直播。隨後一群人又持球棒衝入楊男家中，將屋內的家具擺設全部砸毀，發洩了怒氣才離去。



▲受虐女童因心肺功能衰竭，宣告傷重不治，檢方將以殺人罪起訴涉嫌施虐的姨丈。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.23）

現場許多民眾氣憤地表示，一個年僅 5 歲的女童，竟然被這樣虐待致死，「實在看不下去，一定要幫妹妹討公道！」不過目前楊男被收押禁見中，只剩楊母一人在家，為了顧及她的安全，警方已特地提前緊急將她安置於田尾分駐所；不料憤怒的群眾事後又前往包圍警所，甚至在外頭放鞭炮、叫囂，要求警方把嫌犯給交出來。

警方透露，有人因為誤聽了訊息，以為楊嫌會在昨天晚間交保，才會在網路上號召眾人前往楊嫌家。包圍警所的群眾一直持續到深夜 12 時左右，又繼續轉往楊男家前面叫囂，不過警方已在屋外圍起封鎖線並且增派警力，人群後來直到今（25）日凌晨 1 時左右才陸續離開；不過仍有人揚言，今天將會前往殯儀館堵人。