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台股盤前─川金會破局美股收黑 外資態度偏保守 區間

鉅亨網2018/05/25 08:24
鉅亨網 / NOWnews
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台股昨 (24) 日美股翻紅激勵下，終場上漲 50.75 點，報 10936.93 點作收，成交量 1264.6 億元。分析師表示，美國總統川普與北韓金正恩的高峰會破局，美股收黑，國際股市動盪、外資態度仍偏保守，估計今 (25) 日指數高檔震盪機率高，目前台股各期均線都已向上仰角，是否帶量表態，要看外資臉色和國際股市變化。

三大法人部分，外資及陸資買超 1.62 億元，外資自營商買超 0.41 億元，投信賣超 3.47 億元，自營商自行買超 5.4 億元，自營商避險賣超 2.52 億元，合計買超 1.02 億元，外資態度仍偏觀望保守。

觀察今日盤面焦點，受惠市況熱絡，南亞科 4 月合併營收衝上 76.81 億元創新高。南亞科總經理李培瑛表示，受惠 20 奈米產出增加及產品穩定漲價，營收可望逐月走高至第 3 季。

被動元件股后華新科總經理顧立荊昨日表示，目前 MLCC 設備交期已到 2020 年，因應客戶強勁需求，華新科今年第 2 季到下半年，約新增 10% 到 20% 產能，隨新產能到位及價格調漲，今年營運可期。

國際消息部分，美國聯準會 (Fed)5 月會議紀錄顯示，經濟前景能允許再度升息，且樂見通膨率略超出 2% 目標，意味著 6 月升息機率升高。

歐盟一般資料保護規則 (GDPR) 今日上路，國發會主委陳美伶表示，將衝擊業務涉及資料跨境傳輸的產業，包括金融業、電子商務，以及航空公司，特別是金融業衝擊較大，因國內八大公股行庫在歐盟境內設有分行，有相當的個資。

整體來看，分析師表示，台股昨日重返 10900 點關卡，但缺乏外資助陣，指數在萬一大關前震盪，估今日在美股收黑以及國際股市不確定因素干擾下，大盤區間震盪格局不變，投資布局上，建議可留意塑化、電子零組件與高現金殖利率個股。

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港股盤前—政治市變幻莫測 ...新秀麗目標價沒那麼糟 匯證...

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