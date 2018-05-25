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中央社

黃聲遠用建築 在威尼斯和世界交朋友

中央社2018/05/25 08:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯威尼斯25日電）正當台灣外交受到打壓的同時，建築師黃聲遠及田中央團隊，正以建築軟實力在威尼斯與世界交朋友。

第16屆威尼斯建築雙年展台灣館，24日晚間在義大利威尼斯普里奇歐尼宮推出「活在宜蘭：連結山海水土」展覽，以宜蘭在地經驗，回應本屆大會主題Freespace(自由空間)。

有趣的是，昨天台灣館開幕記者會時，主角黃聲遠卻缺席，原因是他正在與土耳其館、英國館的建築師交流，文化部次長楊子葆在記者會上說：「這樣很好，也顯得文化外交的重要。」

兩年一次的威尼斯建築雙年展，對建築人而言，這個場域如同大型的社交場合，尤其昨天布吉納法索宣布與台灣斷交的同時，黃聲遠正帶領著田中央團隊，以他的建築理念與國際友人做朋友，展現台灣的軟實力。

楊子葆認為，黃聲遠在威尼斯必須不斷跟別人解釋什麼是台灣價值，又如何反映在台灣建築之上，「透過這樣的互動，讓別人認識我們，軟實力就在這裡，軟實力不是一個詞，而建築不像藝術品，不能移動，你要看就要到台灣。」

中華民國駐義大利代表侯清山表示：「文化是中華民國台灣軟實力和其他國家溝通的方式，透過建築擄獲義大利人心，讓世界知道，有一個地方叫台灣。」

國美館長蕭宗煌則說，黃聲遠的建築離田中央開車30分鐘以內可到達，模型不是很精細的設計圖，都是經過加加減減，「最重要他的建築都是跟民眾互動。」

記者會後的開幕晚會來了不少國際建築大師，包括日本建築師藤森照信、台灣館策展顧問芬蘭建築家尤哈尼?帕拉斯瑪（Juhani Pallasmaa）、2002年普立茲克建築獎得主澳洲建築師格蘭?穆卡特（Glenn Murcutt） 等，都是這幾年黃聲遠在世界各國辦巡迴展時結交的好友。

藤森照信表示，黃聲遠用很科學技術的材料，但又用很手工藝的方式創造建築，「恐怕全世界只有黃聲遠一個人這樣做」，不過他也相信，「黃聲遠可以想到更極致的方法，把這兩種矛盾的建築創作結合在一起，想必可以解決21世紀建築的問題。」

這幾天黃聲遠、田中央團隊為了台灣館展覽忙到翻，每天除了與各國家館策展人及建築師的對談外，也策劃三場國際論壇，趁這段期間與國際友人交流，讓國際認識台灣。

黃聲遠雖然身在國外，但心仍在台灣，他笑說：「很想念老婆和孩子，想回到宜蘭游泳」，要國際友人別忘了買一張機票飛去台灣一趟，看看台灣人在心靈上的自由。

穆卡特也要黃聲遠：「請繼續留在宜蘭」，要他維持他的理念，也不要做太大的建築。台灣館策展人黃俊雄說：「黃聲遠建築表達的自由性，是我們學建築一輩子要追求，但卻做不到的。」這也是黃聲遠能跟各國建築師交流的原因。

第16屆威尼斯建築雙年展台灣館，即日起至11月25日在威尼斯普里奇歐尼宮展出。（編輯：李亨山）1070525

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