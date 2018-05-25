新澤西州眾議會通過決議案 挺台國際參與

新澤西州眾議會24日通過第AR158號決議案，祝賀台灣與新澤西州締盟29週年，重申雙方情誼，並強調台塑、長榮航空、陽明海運、友井集團、研揚科技等台灣企業及移民，對促進新澤西州經濟成長及創造就業機會扮演重要角色。

駐紐約辦事處發布新聞稿表示，新澤西州眾議會今年通過決議案，重申對台深摯友誼、承諾加強與台灣經貿夥伴關係並支持台灣國際參與，深具意義。

台灣與新澤西州自1989年締結姊妹州以來，雙方關係友好、各項交流密切。2017年雙邊貿易額約20億美元，許多知名台灣企業在新澤西州設立據點。

康州參眾議會則在9日通過第13號共同決議案，表彰台灣與康州締盟19週年，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、ICAO及INTERPOL，也支持美台發展更緊密的經貿夥伴關係。

決議文指出，台灣是成熟的民主國家，有強勁的自由市場經濟，美國與台灣共享前述價值與原則，為雙方互惠關係奠立堅實基礎。（編輯：屈享平）1070525