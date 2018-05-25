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中央社

汽車高速公路行駛　天外飛來手槍插保險桿

中央社2018/05/25 08:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭24日專電）華盛頓州一名駕駛人23日在高速公路上看到有個「黑色物體」飛過車子前方，後來到加油站加油時，赫然發現車頭保險桿竟插著一把手槍。

華盛頓州巡警（Washington State Patrol）臉書專頁今天上午發布了「天外飛來一槍」的照片，並寫道「這是史上第一樁」，引起網友熱烈討論，媒體紛紛轉載。

華盛頓州巡警指出，一名駕駛人23日開車經過5號州際公路（Interstate 5）靠近雷克伍德（Lakewood）路段時，突然看到一個小小的「黑色物體」飛過，這名駕駛人繼續開了約28.8公里到達加油站，下車時赫然看到車頭的汽車保險桿插著一把黑色手槍。

警方表示，巡警獲報之後已經將這把手槍取走，送交雷克伍德警察局（Lakewood Police Department）處理。

華盛頓州巡警在臉書聲明中指出：「我們很欣慰這名駕駛人還有當時其他道路使用人都一切安好。」

巡警吉爾（Guy Gill）今天對媒體表示，這名駕駛人23日開在南向的5號州際公路上，在雷克伍德附近看到車子前方有個黑色的東西飛過。這名駕駛人後來對警方表示，當時並沒有感覺到這個黑色物體跟車子發生擦撞，車子裡的警示燈也沒有亮起。

吉爾表示，這名駕駛人繼續開了18哩（約28.8公里）到華盛頓州奧林匹亞（Olympia）的一處加油站加油時，才發現車頭保險桿左側插著一把手槍，急忙打911電話報警。

吉爾說，23年的警察生涯中，這是他所碰過的少數怪事之一。

根據雷克伍德警察局初步調查，這把手槍可能涉及23日下午發生於哈利陶德公園（Harry Todd Park）的槍擊案，這起槍擊案件所幸無人受傷。（編輯：紀錦玲）1070525

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