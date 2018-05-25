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中央社

大陸工程志在搶下軌道建設及電廠工程

中央社2018/05/25 08:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北25日電）老字號土建工程單位大陸工程表示，大陸工程在鐵路軌道興建工程經驗超豐富，而政府前瞻計劃在軌道工程將釋出新台幣3660億元工程量，外加各個電廠增建計劃等，大陸工程志在必得。

大陸工程母公司欣陸投控財務長張方欣分析，大陸工程看待台灣土木和建築工程市場將不再著重以量取勝，而是獲利性成長，例如政府推行「前瞻計劃」政策預計從2017年到2030年間釋出軌道/捷運的土木工程總量達3660億元，這對軌道建設經驗超豐富的大陸工程來說是非常難得的機會，一定要好好掌握。

張方欣說，在建築工程上‧將聚焦在大型高端集合住宅、超高層(50樓以上)複合式商業大樓、飯店、醫院、都更；另外，大陸工程多年前進軍香港市場，香港政府於土木基礎建設預算支出年平均港幣560億元，為相對成熟穩健的市場。

大陸工程總經理洪義乾表示，2018年政府公共工程推出案量有捷運桃園機場T3計劃、中油第3接收站、大潭電廠增建計劃、台中火力發電廠煤棚工程、台南鐵路地下化計劃、桃園捷運綠線等統包等工程。

洪義乾指出，大陸工程台灣事業處2018年度的發展目標著重於爭取更多專案，土木工程處將專注在軌道及鐵路運輸建設和能源領域的新契機。由於大陸過去參與多項鐵路/捷運的土木和機電工程整合經驗，對於爭取這些工程具強大利基，將積極參與以最有利標為決標模式的工程。

工程界人士表示，大潭電廠8號、9號燃氣機的工程量約700餘億元，預計8月投標，其中，土木工程約百餘億元，另外，燃氣電廠還有碼頭、儲存槽等屬中油公司要發包的工程，工程界對這個電廠工程抱持很大希望。（編輯：郭萍英）1070525

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