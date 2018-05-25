挑戰史上單注第3高　大樂透連22摃　頭獎今衝7.2億

大樂透自今（2018）年3月6日在基隆市暖暖區過港路156號億丁發彩券行開出頭獎，1注獨得1億元獎金之後，至今已連續22期頭獎摃龜，使得今晚開獎的大樂透頭獎6億6858萬8235元起跳，而根據台灣彩券公司依銷售金額推估，目前頭獎累計已有6億9109萬0250元。

雙贏彩再開出頭獎，累計一個月內已開出7注頭獎，只是頭獎金額固定1500萬元，若想中更高額頭獎，那就別錯過今（25）日晚間開獎的大樂透，頭獎已連續22期摃龜，創大樂透史上最長連摃紀錄，台灣彩券公司預估頭獎上看7.2億元，若1注獨得，將是大樂透史上單注第3高獎金。

台灣彩券公司表示，在高額獎金吸引下，預估這期大樂透銷售金額可達2.7億元，頭獎上看7.2億元，若1注獨得，將創大樂透史上第3高單注獎金紀錄。

根據台灣彩券公司統計，大樂透史上最高頭獎是在2011年2月8日開出，頭獎達18.22億元，但當時有5注中獎，每注只分得3.64億元，第2高是2007年12月4日開出的12.74億元，也是5注中，每注分得約2.54億元，第三高是2012年2月17日開出的12.32億元，亦有5注中，每注可分約2.46億元。

雖然以總獎金來看，今晚開獎的大樂透頭獎上看7.2億元，僅排史上第9高，但就單注獎金來看，大樂透單注最高獎金是在2009年6月9日開出，1注獨得9.37億元，第二高則是2007年2月23日的7.26億元，因此，若今晚大樂透1注獨得，將創大樂透史上單注第3高頭獎紀錄，也是近9年來單注最高獎金。