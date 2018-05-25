醫影去年EPS為2.06元 擬配1.2元現金股利

醫影主要從事醫療儀器設備買賣、醫療設備租賃及提供醫院專業整合管理顧問服務，並專注於影像醫學科相關儀器設備租賃業務，提供整合性服務為主，屬於廣義的醫療系統整合供應商，隨著台灣邁入高齡化，將帶動醫療照護需求持續攀升。

唯近年來中央健保採總額給付制度，壓縮醫療院所的獲利空間，讓醫療院所於採購大型醫療電子設備的預算編列轉向保守態度，能否進一步擴增大陸市場，為未來營運增添新動能為重要關鍵之一。

依工研院IEK於2017年資料顯示，2016年全球醫療器材市場規模約3361億美元，預估2019年可成長至3891億美元。

現代醫學對疾病的預防和治療在很大程度上依賴於先進醫療設備的診斷結果，在歐美發達國家，醫療設備與器械產業和製藥業的產值大體相當。醫療儀器行業是一個多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業。中國大陸醫療機構正處於更新換代需求的釋放過程，將是醫影未來營運拓展重要市場。（編輯：郭萍英）1070525