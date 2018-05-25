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財經

川金會取消　台股開漲後震盪整理　被動元件續揚

記者許家禎／台北報導2018/05/25 09:43
▲台股5月25日開盤漲9.69點，加權股價指數以10946.62點開出，開高後上下震盪。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股5月25日開盤漲9.69點，加權股價指數以10946.62點開出，開高後上下震盪。（圖／NOWnews 資料照片）

台股今（25）日開盤漲9.69點，加權股價指數以10946.62點開出，開高後上下震盪。各類股部分，早盤電子漲0.2%、金融小跌。個股部分，指標股台積電早盤來到盤下跌0.2%、鴻海漲0.5%、大立光漲0.12%。早盤量大走揚的個股還有晶電、漢磊、浩鑫、瀚宇博、揚明光、國統與橘子，漲幅在3-7%，被動元件國巨、華新科、美磊、信昌電、奇力新持續上揚。

川金會破局，使美股昨（24）日跌多漲少，其中，道瓊工業平均指數收低75.05 點或0.30%至24811.76點；那斯達克指數收跌1.53點或0.02%至7424.43點；S&P 500指數收低5.53點或0.20%至2727.76點；費城半導體指數收漲4.77點或0.35%至1378.72點。

台北股市24日開高走高，收盤漲50.75點，為10936.93點，漲幅0.47%，成交金額新台幣1264.6億元。台股今（25）日開盤漲9.69點，加權股價指數以10946.62點開出，開高後上下震盪。各類股部分，早盤電子漲0.2%、金融小跌。其他有較大漲跌幅的有水泥跌近1%、電子零組件漲1.5%。

個股部分，指標股台積電早盤來到盤下跌0.2%、約228.5元的價位。鴻海漲0.5%，來到84.5元。大立光漲0.12%，來到4005元。其他，宏碁漲2%，來到25.55元。宏達電回落，跌1.3%。宸鴻跌逾1%，至於和碩漲近1%。

而早盤量大走揚的個股還有晶電、漢磊、浩鑫、瀚宇博、揚明光、國統，漲幅在3-7%，其中橘子大漲5%，來到83.2元。至於被動元件國巨漲3.5%、華新科漲4%、美磊漲6%、信昌電漲2%、奇力新漲8%。

關鍵字台股開盤早盤被動元件川金會
雙贏彩又開頭獎　台中市1注中川金會破局　新台幣早盤先貶後升

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