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中央社

被動元件電感需求熱 奇力新美磊續衝高

中央社2018/05/25 09:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）一體成型電感需求強勁，相關個股今天走勢堅挺。奇力新早盤一度逼近漲停，續創掛牌以來新高價。美磊攻上百元關卡大漲。

奇力新早盤開高走強，最高來到148元，大漲9.6%，逼近漲停148.5元，續創掛牌以來新高價。美磊衝上百元大關，最高來到104元，大漲8.6%，也創歷史新高價。美桀早盤最高來到62.8元，大漲7.7%。

展望奇力新業績表現，奇力新本身可持續受惠積層類產品出貨大幅增加、大小尺寸一體成型（Molding）類及繞線型功率電感產品出貨暢旺。

法人預估，奇力新整體集團業績年成長看增逾15%，續創歷史新高，其中奇力新本身擴產效應持續浮現，預估奇力新本身業績今年可望年成長20%。

展望美磊營運，法人表示，美磊產品持續切入電動車大廠特斯拉（Tesla）電動車供應鏈，從新車款擴及到其他電動車款。

在產能布局，美磊中國大陸江蘇昆山廠擴建第三期廠房，預計6月到7月完工。法人預估美磊昆山廠若新產能滿載，昆山廠整體產能可擴增50%。

奇力新擬發行新股股份轉換取得美磊100%股權，拚全球電感前3大，暫定7月1日為股份轉換基準日。

此外美桀正式跨入車用市場，初期鎖定車燈應用，法人預期第3季可望開始出貨。

展望營運，法人預估，美桀5月業績有機會來到同期新高，電競和顯卡虛擬貨幣挖礦拉貨力道增加，美桀第2季業績可望再創歷史單季新高，獲利可望交出兩位數成長幅度。在一體成型電感出貨帶動下，美桀第3季業績可望再創單季新高。（編輯：林興盟）1070525

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