蘇嘉全：斷交因中國打壓 與吳釗燮不相關

（中央社記者溫貴香台北25日電）立法院長蘇嘉全今天說，與布吉納法索斷交是因中國有計畫打壓，與外交部長吳釗燮不相關，吳釗燮應留任繼續為外交打拚；至於總統是否為斷交到國會國情報告，他說，似乎不妥當。

多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，吳釗燮昨晚舉行國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交；目前中華民國邦交國已降到18個。

蘇嘉全上午在立法院受訪表示，布吉納法索突然與台灣斷交，國民深感憤怒與遺憾，中國一連串對台灣的打擊，從不歇手且變本加厲，只會引起台灣人民對中國更憤怒。中國一再說要對台灣人民釋出善意，未來不但不會釋出善意，反而會更打壓台灣。