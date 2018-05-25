影音／得神眷顧　40年聖經遭竊失而復得

警方於5月14日受理該校美國老師David報案隨身黑色提包遭竊，中壢分局普仁派出所於昨日6時50分，在桃園市中壢區新中一街115號前查獲王嫌（男、68年次、商、有竊盜及詐欺前科）經過濾清查後王嫌亦涉入此案，經員警追問後，王嫌坦承犯案並表示將聖經及眼鏡棄置在大學校園內腳踏車停車場上的腳踏車籃子裡，而黑色包包隨手棄置在中壢區莊敬路779號旁空地，全案經員警立即派員查找，除了黑色包包內的現金已經花用掉了之外，將隨身黑包及具有40年歷史的「老舊聖經」全數尋回。王嫌到案後供稱缺錢花用，因此偷竊別人的物品賺取小外快，根本不知道裡頭有人家紀念及珍貴的物品，願意向這位外國朋友道歉，警方訊後則依竊盜罪嫌移送偵辦。

聖經是許多基督徒的信仰依歸，一本陪伴在身邊長達40年的聖經更是極具紀念價值的物品。一位來台工作的美國老師David，日前就因為隨身的黑色提包遭竊，連帶讓他持有40年的聖經也下落不明，還好中壢分局普仁派出所迅速破案找到竊賊，才讓這本伴他走過大半輩子的聖經重新回到身邊。



▲這本伴隨David老師40年的聖經重回到老師身邊，讓他驚喜並感激台灣警方的辦案效率。（圖／中壢分局普仁派出所提供 , 2018.05.25）

警方表示，案發當日王嫌一大早就進入中壢區新中北路大學運動校區內，藉運動之名在該處閒晃，結果趁黃姓被害學生不查之際，隨手將他的黑色手提袋摸走並加快速度離開，當場被熱心運動的民眾看見，因此追了出去並暗自報警處理，警方獲報後立即趕往現場，結果在中壢區新中一街前攔獲王嫌，並在他的身上起出黑色手提袋1只（內容有袋子內有iPhone手機(6 PLUS)一支、皮夾一只、新臺幣400元、中華郵政金融卡一張）。

美國老師David協同朋友到場後，喜極而泣的表示該聖經是與妻子結婚的時候所購買，當時一人一本，留存了近40年極具紀念價值，帶來臺灣教書後卻被偷，本來想說一定找不到，結果卻失而復得，瞬間回到40年前場景，那種感激及的心情是無法言語的。由於語言不通，當時服務於桃園市政府警察局志願服務工作大隊中壢中隊三分隊普仁小隊的小夏（夏麗群、女）具有英語專長，立即跳出擔任神翻譯，彼此你來我往使得程序順利進行，也讓這位David哥心中充滿感激，覺得臺灣處處有溫情、處處有驚喜。



▲服務於桃園市政府警察局志願服務工作大隊中壢中隊三分隊普仁小隊的小夏，擔任翻譯讓美國老師也倍感溫馨。（圖／中壢分局普仁派出所提供 , 2018.05.25）