FII申購倍數711倍中籤率0.34%　鴻海早盤強勢

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）將以「工業富聯」於上海A股首次公開發行（IPO），今（25）日公布IPO網上申購情況和中籤率，有效申購戶數達1432.73萬戶，申購倍數達711.06倍，最終中籤率約0.34%。而鴻海今日早盤股價向上走高，漲逾1.5%，來到85.3元。

鴻海旗下工業富聯（FII）23日上午舉辦線上說明會，24日線上申購、25日公布中籤率，28日公布中籤號碼與繳款。而工業富聯此次發行價格為每股人民幣13.77元，本益比為17.09倍，預計募資271.2億元人民幣（約新台幣1270億元），扣除發行費用後，估募資淨額為人民幣267.16億元。