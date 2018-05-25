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FII申購倍數711倍中籤率0.34%　鴻海早盤強勢

記者許家禎／台北報導2018/05/25 10:22
▲鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）IPO A股，公布有效申購戶數達1432.73萬戶，申購倍數達711.06倍，最終中籤率約0.34%。圖為鴻海董事長郭台銘（圖／NOWnews 資料照片）
▲鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）IPO A股，公布有效申購戶數達1432.73萬戶，申購倍數達711.06倍，最終中籤率約0.34%。圖為鴻海董事長郭台銘（圖／NOWnews 資料照片）

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）將以「工業富聯」於上海A股首次公開發行（IPO），今（25）日公布IPO網上申購情況和中籤率，有效申購戶數達1432.73萬戶，申購倍數達711.06倍，最終中籤率約0.34%。而鴻海今日早盤股價向上走高，漲逾1.5%，來到85.3元。

鴻海旗下工業富聯（FII）23日上午舉辦線上說明會，24日線上申購、25日公布中籤率，28日公布中籤號碼與繳款。而工業富聯此次發行價格為每股人民幣13.77元，本益比為17.09倍，預計募資271.2億元人民幣（約新台幣1270億元），扣除發行費用後，估募資淨額為人民幣267.16億元。

工業富聯今日公告IPO網上申購情況及中籤率，根據上海證券交易所提供的數據顯示，此次網上發行有效申購戶數達1432.73萬戶，初步中籤率約0.14%。不過，陸媒報導，因為初步有效申購倍數達711.06倍，高於150倍，因此啟動了回撥機制，從網下發行的新股中，回撥一部分到網上再抽籤，最終讓中籤率提高到0.34%。

工業富聯首次公開發行不超過約19.69億股，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。工業富聯招股意向書中提到，主要客戶有Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

工業富聯去（2017）年合併營收達人民幣3545.43億元，年增30%，歸屬母公司業主淨利158.67億元，年增10.45%，全年每股基本純益0.95元。而鴻海間接持有工業富聯約94.223%股權。外界預期工業富聯最快將於本月底於A股上市，陸媒推估，未來工業富聯市值可能達人民幣6827億元，約新台幣3.17兆元。

關鍵字鴻海fii工業富聯ipoa股申購倍數中籤率
川金會破局　新台幣早盤先貶後升拚史上第三高　大樂透今衝7.2億

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