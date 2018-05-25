NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

一封分手信川金會告吹 網友大酸紀念幣

中央社2018/05/25 09:53
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩原定下個月舉行的「川金會」，因川普一封信告吹，被戲稱是「分手信」，許多網友今天更在推特上嘲諷預先鑄好的川金會紀念幣。

川普今天稍早以北韓展現「公然的敵意」為由，宣布這場歷史性峰會喊卡後，預先鑄好的「美國總統川普與北韓高峰會」紀念幣在白宮禮品店成了「今日特價」品項。

路透社報導，川金會紀念幣原價24.95美元，今天特價19.95美元，上面有川普和金正恩彼此面對面的金色浮雕，背景是拼接的兩國國旗。紀念幣上以「最高領導人」稱呼金正恩。

紀念幣由美國軍方鑄造。美軍長久以來會推出「挑戰幣」（challenge coin）來紀念特定事件或成就。

推特上網友一片酸言酸語，大開川金會告吹和紀念幣「早產」的玩笑。川普致金正恩的公開信被外界戲稱為「分手信」。

網友@AOPhoenix說：「我要在你和我分手前，先和你提分手，而且我要留下所有紀念幣。」

網友@numberone2問道：「那他寄給金正恩的分手信呢？他要怎麼處理那批愚蠢的挑戰幣？」

網友@Steelsnowflake1問說：「金正恩和川普分手，他們也要鑄幣紀念嗎？」

網友@sandrafualkenb1酸說：「不是你把我甩掉，是我先甩掉你的。我要拿回我的戒指，並請賠償我鑄好的那些蠢幣。」

網友@tammy_wayne則問說：「這樣紀念幣價值漲還是跌啊？蛋還沒孵就先數有幾隻小雞。」

川普在致金正恩的公開信中突然宣布退出川金會。川金會原定6月12日在新加坡舉行，本是史上美國和北韓在位領袖首度會面。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070525

美參院通過國防授權法案 列...未來媒體領袖營 傳授營運...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan