NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

未來媒體領袖營 傳授營運行銷與求職祕技

中央社2018/05/25 09:59
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社台北25日電）新時代媒體人應該具備哪些概念思維與工作技能？台北市雜誌公會將於今年暑期舉辦「第七屆未來媒體領袖營」，邀請職場上真槍實彈拚搏的第一線工作者，親授最真實的媒體現況與工作經驗。

光鮮亮麗的「媒體產業」讓許多社會新鮮人嚮往，台北市雜誌公會自開辦暑期營隊後，廣受學生好評，年年爆滿，今年邁入籌辦第七屆，將於8月21日至24日開辦「第七屆未來媒體領袖營」，紮實培育對媒體產業有熱情、有能力的專業人才。

雜誌公會說，4天的「未來媒體領袖營」營隊結合業師授課、企業參訪、分組討論與創意成果發表競賽。

講師群包括：VOGUE,GQ、Taipei Walker、小日子、ETtoday、C Channel、PIXNET、天下等，學習內容涵蓋媒體營運、新編輯製作人養成、品牌操作、社群行銷、短影音傳播魅力、自媒體經營與求職祕技等，並到全媒體平台空中英語教室實地參訪，體驗全媒體營運工作現況。

「第七屆未來媒體領袖營」即日起報名，雜誌公會表示，早鳥優惠到6月15日，團體報名另有優惠。詳情請洽活動網址：http://www.magazine.org.tw/events/834/index.htm（編輯：李亨山）1070525

一封分手信川金會告吹 網友...三餐不定時常吃消夜 男子...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan