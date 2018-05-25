未來媒體領袖營 傳授營運行銷與求職祕技

（中央社台北25日電）新時代媒體人應該具備哪些概念思維與工作技能？台北市雜誌公會將於今年暑期舉辦「第七屆未來媒體領袖營」，邀請職場上真槍實彈拚搏的第一線工作者，親授最真實的媒體現況與工作經驗。

光鮮亮麗的「媒體產業」讓許多社會新鮮人嚮往，台北市雜誌公會自開辦暑期營隊後，廣受學生好評，年年爆滿，今年邁入籌辦第七屆，將於8月21日至24日開辦「第七屆未來媒體領袖營」，紮實培育對媒體產業有熱情、有能力的專業人才。

雜誌公會說，4天的「未來媒體領袖營」營隊結合業師授課、企業參訪、分組討論與創意成果發表競賽。