廣編／蠢蠢欲動的腸病毒準備進入高峰期

腸病毒主要之傳染途徑為透過唾液、噴嚏、咳嗽及糞便、受汙染的食物和水等感染。有效的防治是注意手部衛生清潔，疾管署強調，「正確洗手」需特別留意拇指、指縫與手背等部位，別急著快速清潔完畢，家長盡量要陪同小朋友洗手，讓沖洗的過程能超過20秒；成人因抵抗力較高，並且在感染後通常是沒有症狀的，因此沒有認真洗手的話，也有可能會傳染給抵抗力比較差的孩童。

疾管署在疫情仍未爆發時，不停宣導預防腸病毒，現在天氣已趨向炎熱，腸病毒開始蠢蠢欲動，疾管署不得不繃緊神經。

衛福部疾管署監測資料指出，今年4月29日至5月5日，腸病毒健保門(急)診就診計5,937人次，較前一周增加15至18％，預估6月即將邁入腸病毒高峰期，甚至將爆發近6年未見的大流行，流行期還可能拖到9月，民眾絕對不可輕忽。

儘管自來水廠嚴格把關飲用水源頭，但潛在之汙染源，包括老舊管線、含鉛水龍頭、氯、細菌及病毒，民眾除了注意飲用水安全，也要加強消毒抗菌知識。

因此透過水龍頭的水沖洗完畢後，可選擇無酒精，含有次氯酸成分，同時擁有第三方公正單位檢驗測試報告，證明能快速滅菌，其成分能有效消滅腸病毒、流感等之新淨界速效滅菌液；次氯酸是人體本身存在於白血球中的天然殺菌成分，同時與病菌作用還原成水後不會引起皮膚的刺激，也對環境生態保護得宜。