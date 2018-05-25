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中央社

大考中心主任：招生書審需有明確尺規

中央社2018/05/25 10:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中高雄25日電）大考中心主任劉孟奇今天表示，國內大學招生要更精進，書面審查需明確的SOP（標準作業流程），建立審查評量尺規，增加公信力。

教育部在高雄市召開全國公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議，邀請劉孟奇報告「結合大學選才與高中育才」，他說，因應十二年國教課綱於民國108年上路，大學招生改革也預定於111年推動。

劉孟奇提到，因應十二年國教的變革，大學招生也需要精進。現行制度為學測加上指考，111年後將以新型學測為主，指考轉型為「分科測驗」，後者將是輔助性升學管道，不可視為對高中生學習的要求。

未來甄選將成為主要招生管道，過去常被批評，審查資料五花八門，缺乏一致性和系統化，劉孟奇表示，究竟大學教授是怎麼評分的，坊間甚至有一些不可思議的傳言。

劉孟奇說，他曾訪問香港的大學考招人員，是否有公布審查標準，沒想到對方大吃一驚說：「怎麼可以不公布」，顯然台灣的招生需要建立更明確的評量尺規。

他建議，甄選的「書面審查」可以參考升學考試的寫作測驗（作文）評分方式，由評分召集人先預擬一個評分區間，然後隨機抽幾份樣卷評評看，決定是否要修正。等評分標準確定後，就會對所有參與閱卷的老師進行訓練，以求標準一致。劉孟奇說：「這事情不是不可思議，而是全世界都是這樣改（指閱卷評分）。」

劉孟奇進一步指出，對於質性的審查，可有兩種評量尺規概念，一是「合成效標」，即區分好幾個面向，以加權計分的方式計算，最後算出總分後，決定錄取順序。這樣的作法，錄取學生的同質性較高，適合「需要學生能力整齊」的科系。

另一種是「多元效標」，即是多元併陳，各面向獨立考慮，如果有一個面向特別突出，例如達到80分以上，就優先錄取，即便該學生其他面向分數偏低也沒關係。劉孟奇認為，這樣的招生方式，可以找到多元性較高的學生。各系可依自己的領域特性，決定合適的選才方式。（編輯：梁君棣）1070525

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