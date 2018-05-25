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台中牙醫1死2傷！凶手竟是高材生　妒妹妹工作揮刀殺人

社會中心／台中報導2018/05/25 10:25
▲台中市一名賴姓男子向擔任牙醫助理的妹妹借 1000 元不成，持刀到牙醫診所尋人未果，竟攻擊其他醫護人員，牙醫師因頸動脈遭割斷，送醫搶救後宣告不治。（圖／翻攝自Google map ）
▲台中市一名賴姓男子向擔任牙醫助理的妹妹借 1000 元不成，持刀到牙醫診所尋人未果，竟攻擊其他醫護人員，牙醫師因頸動脈遭割斷，送醫搶救後宣告不治。（圖／翻攝自Google map ）

台中市建成路一間知名牙醫診所昨（ 24 ）日傳出砍人事件。昨下午 2 時許，一名賴姓男子疑因向擔任牙助的妹妹借錢不成，竟持刀闖入診所行凶，砍傷現場 3 名醫護人員，其中牙醫師因頸動脈遭割斷，送醫搶救後宣告不治；另 2 名女子則分別受到輕、重傷。據了解，這名凶嫌是畢業於國立中興大學的高材生，疑因求職不順、忌妒妹妹的工作，長期精神出問題才會鑄成大錯。

警方調查指出， 33 歲的賴男為診所一名女牙助的哥哥，行凶前他曾致電妹妹想借 1000 元，兩人為此起了口角，隨後妹妹從父親口中得知賴男帶著刀要到診所找人，要她趕緊躲到大樓另一間辦公室，不料賴男到場找不到妹妹，憤而持刀攻擊診所內其他醫護人員。 55 歲的王姓牙醫師因頸動脈遭割斷，送醫搶救後傷重不治； 25 歲翁姓女助理受重傷，手術後脫離險境，目前仍在觀察中；另名 44 歲的羅姓女助理傷勢較輕，送醫治療後已無大礙。

警方獲報到場後將賴男制伏帶回，賴父透露，兒子有精神方面的問題，長期服藥控制，但近日發現兒子眼神渙散、眼露凶光，昨日中午又聽到兒子打電話跟女兒借錢，還為此爭吵，他察覺事態有異，才致電要女兒小心，不料卻讓無辜的人受害。

綜合媒體報導，賴男到診所要找妹妹時，人員為保護賴姓妹妹，回說她不在現場，死者王醫出面詢問「你要幹什麼？」豈料當場遭賴男持刀砍殺，切斷其氣管、頸動脈，一旁兩名女牙助也無辜遭受波及。據悉，凶嫌賴男畢業於國立中興大學，畢業後曾到澳洲打工度假，疑回國後求職失利，導致精神狀況異常，又忌妒妹妹診所的工作，才會釀成悲劇，害死無辜性命。事發後有網友到賴男的臉書留言撻伐「殺人凶手」、「人模人樣，沒想到是個垃圾」。

關鍵字牙醫牙醫助理借錢高材生命案殺人中興大學
屁孩打師被肉搜　超狂父怒嗆網友女童虐死　親友爆外婆開30萬賣孫

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