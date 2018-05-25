梅克爾會見中國政治犯余文生妻子

（中央社台北25日電）根據來自推特的訊息，正在中國大陸訪問的德國總理梅克爾，24日會見中國維權律師余文生的妻子許豔，兩人並合影留念。余文生於1月19日被捕入獄至今，罪名是「煽動顛覆國家政權罪」。

中國大陸維權人士姚建清今天清晨在她的推特帳號Yao Jianqing推文表示，梅克爾在中國，接見了中國人權律師余文生的妻子許豔，雙方就中國的人權問題交換了意見，並附上一張梅克爾與許豔的合照。

推文沒有說明兩人昨天會面的時間地點以及進一步的談話內容，德國官方至截稿前也沒有發布相關消息。