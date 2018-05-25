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中央社

梅克爾會見中國政治犯余文生妻子

中央社2018/05/25 10:21
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北25日電）根據來自推特的訊息，正在中國大陸訪問的德國總理梅克爾，24日會見中國維權律師余文生的妻子許豔，兩人並合影留念。余文生於1月19日被捕入獄至今，罪名是「煽動顛覆國家政權罪」。

中國大陸維權人士姚建清今天清晨在她的推特帳號Yao Jianqing推文表示，梅克爾在中國，接見了中國人權律師余文生的妻子許豔，雙方就中國的人權問題交換了意見，並附上一張梅克爾與許豔的合照。

推文沒有說明兩人昨天會面的時間地點以及進一步的談話內容，德國官方至截稿前也沒有發布相關消息。

德國此前非常關切余文生。1月30日，德國人權專員柯夫勒（Barbel Kofler）呼籲中國當局立刻放人，並表示「余文生所做的一切都是為了中國民主改革，他支持那些因為行使人權而受到騷擾的同胞」。

不過，中國外交部發言人華春瑩2月1日公開指責柏林當局，並稱外國政府無權要求中國釋放任何人。

曾參與「709大抓捕」案辯護的余文生，2017年10月18日在中共第19次全國代表大會召開時發表公開信，呼籲19大罷免中共總書記習近平。余文生當晚就接獲北京石景山司法局人員電話約談，隨後在住處樓下遭警方帶走。他後來被限制出境，律師證也遭吊銷。

1月17日，余文生在推特發表5點致中共19大二中全會的「關於修憲的公民建議」，包括刪除憲法序言、國家主席差額選舉產生、取消軍委主席、取消軍委會、憲法設專章規定政黨管理制度等訴求。

1月19日早上6時30分，余文生在住家樓下被10多名警察帶走，因為過程曾有反抗，隔天被北京市石景山警方依涉嫌妨礙公務罪刑事拘留並入獄至今。

4月19日，江蘇省徐州市公安局經徐州市檢察院批准正式逮捕余文生，罪名是「煽動顛覆國家政權罪」和「妨害公務罪」。（編輯：楊昇儒）1070525

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