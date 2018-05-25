集保e存摺上線一年 用戶破30萬

（中央社記者潘智義台北25日電）台灣集中保管結算所今天說，「集保e存摺」上線一年，用戶破30萬大關，平均每日約千名用戶加入集保e存摺使用行列，顯見數位時代下，投資人更樂於選擇電子式存摺。

集保說，金融新科技帶給人們許多創新體驗，集保結算所將科技新思維融入傳統證券存摺，以存摺隨身帶著走的概念，讓投資人隨手登摺掌握最新庫存訊息，省去前往證券商營業處所舟車勞頓。

集保說，「集保e存摺」一機多摺功能，投資人能一目了然不同證券商帳下持有的資產部位，並針對須提示存摺的臨櫃交易，憑手機出示開通存摺條碼即可交易，再也不需攜帶多本存摺，大大提升投資人便利性。