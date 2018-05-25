集保e存摺上線一年 用戶破30萬

（中央社記者潘智義台北25日電）台灣集中保管結算所今天說，「集保e存摺」上線一年，用戶破30萬大關，平均每日約千名用戶加入集保e存摺使用行列，顯見數位時代下，投資人更樂於選擇電子式存摺。
集保說，金融新科技帶給人們許多創新體驗，集保結算所將科技新思維融入傳統證券存摺，以存摺隨身帶著走的概念，讓投資人隨手登摺掌握最新庫存訊息，省去前往證券商營業處所舟車勞頓。
集保說，「集保e存摺」一機多摺功能，投資人能一目了然不同證券商帳下持有的資產部位，並針對須提示存摺的臨櫃交易，憑手機出示開通存摺條碼即可交易，再也不需攜帶多本存摺，大大提升投資人便利性。
適逢股東會旺季，集保說，「集保e存摺」APP中3大功能，讓投資人更輕鬆掌握相關股東權益，當投資人持有的證券庫存有股東會和除權除息等事件產生新訊息時，就會即時推播提醒使用者。
另外，點選「個人訊息」功能，可按時序查閱3大類計21項攸關股東權益訊息，如股利分派、承銷中籤、競拍得標與股東會決議等資訊；「股務小幫手」功能，便利使用者依證券別查詢開會日期、股東會贈品、配股配息等資訊。
此外，投資人可透過「集保e存摺」直接前往「股東e票通」，參與股東會行使表決權，且現在透過「集保e存摺」參與投票，還有機會抽中多項大獎。
集保結算所董事長林修銘表示，將於下半年陸續推出資產整合查詢、雲端交易明細下載及專屬資訊提供等服務，吸引更多投資人加入「集保e存摺」使用行列，期待與市場參與者攜手邁向全新數位化證券市場。（編輯：李明宗）1070525