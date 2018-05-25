翁上山採草藥 疑失足墜落山谷死亡

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣劉姓老翁昨天上山採草藥，疑摔落深約100公尺的山谷，被救起時，因重創頭部，已明顯死亡，救護人員交由家屬及警方處理；原因待警方調查。

嘉義縣消防局昨天深夜11時11分接獲報案，竹崎鄉仁壽村塘湖古道附近有民眾失足墜谷需救援，立即調派第三大隊竹崎分隊前往搶救。

竹崎分隊小隊長林順立受訪指出，前往現場道路狹小，救護車無法直接抵達，還轉搭四輪傳動的小貨車前往，相關救災器材均需利用人力背負及接駁，現場深約100公尺的山谷，且陡坡約有75度。