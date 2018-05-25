NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

120家資本額100億企業 明年應設公司治理人員

中央社2018/05/25 10:33
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金管會主委顧立雄今天表示，為利公司治理，將逐步推動公司治理人員制度，資本額逾新台幣100億元的上市櫃公司，應於108年設置公司治理人員，預估有120家適用。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「新版公司治理藍圖研討系列-公司治理人員議題」研討會時指出，企業公司治理的落實與否，影響的不僅是企業本身的經營與獲利，也攸關一般大眾的福祉，因此，金管會在今年4月公布的新版公司治理藍圖中，推動引進公司治理人員等措施。

顧立雄表示，根據民國106年底經濟部所提出的公司法修正草案，擬引進公司秘書制度，名稱定為公司治理人員；而金管會今年4月發布的「新版公司治理藍圖」，將分階段推動公司治理人員制度，以提供董事行使職務所需相關資訊及其他必要的協助，促使董事會發揮職能。

他指出，據新版公司治理藍圖，首先將要求金融業及實收資本額100億元以上的上市櫃公司，自108年起設置公司治理人員；第二階段則自110年起要求公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商及實收資本額20億元以上的上市櫃公司應設置公司治理人員。

至於在公司治理人員的職權及兼任等問題上，顧立雄表示，目前已規劃公司治理人員應為公司的經理人，適用公司法有關經理人規定，除法令另有規定外，公司治理人員原則得由公司其他職務人員兼任，金管會等將儘速頒布相關法令規章，以利外界瞭解及遵循。

根據證期局最新統計，資本額100億元以上的上市公司共有117家，上櫃公司有3家，合計共120家企業，應於108年度設置公司治理人員。

同時，顧立雄表示，提到公司治理人員，就不能不提到在國外行之多年的公司秘書，從國外經驗來看，目前設有公司秘書制度的國家多為英美法系國家，包含英國、香港、新加坡、澳洲、美國等，另部分國家如中國也開始引進公司秘書制度。

現行公司秘書的功能角色依各國法規而異，大概包含協助公司法規遵循、內部資訊流通、登記事項、協助董事會運作及會議紀錄製作等，其職權主要圍繞在公司治理相關事務。

顧立雄說，在各國公司實務中，公司秘書有漸漸被稱為「公司治理長（Corporate Governance Officer,CGO）」的趨勢，顯示公司秘書與公司治理的關聯性。

顧立雄表示，香港、新加坡要求所有公司均應設置公司秘書，英國、澳洲則要求公開發行公司須設置公司秘書，中國則強制上市公司須設置董事會秘書，此外，大多國家均將公司秘書定位為公司的高階人員，對公司負有一定的責任與義務。

台灣在引進公司秘書制度上，最初由台灣證券交易所及櫃買中心於105年9月修正「上市櫃公司治理實務守則」，參考外國規定，鼓勵上市櫃公司設置公司治理高階督導主管；並要求其應具備律師、會計師資格或於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達3年以上，辦理包括董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董監事執行業務所需資料及協助董監事遵循法令等。（編輯：林孟汝）1070525

集保e存摺上線一年 用戶破30歐盟GDPR上路 顧立雄：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan