120家資本額100億企業 明年應設公司治理人員

顧立雄表示，根據民國106年底經濟部所提出的公司法修正草案，擬引進公司秘書制度，名稱定為公司治理人員；而金管會今年4月發布的「新版公司治理藍圖」，將分階段推動公司治理人員制度，以提供董事行使職務所需相關資訊及其他必要的協助，促使董事會發揮職能。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「新版公司治理藍圖研討系列-公司治理人員議題」研討會時指出，企業公司治理的落實與否，影響的不僅是企業本身的經營與獲利，也攸關一般大眾的福祉，因此，金管會在今年4月公布的新版公司治理藍圖中，推動引進公司治理人員等措施。

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金管會主委顧立雄今天表示，為利公司治理，將逐步推動公司治理人員制度，資本額逾新台幣100億元的上市櫃公司，應於108年設置公司治理人員，預估有120家適用。

他指出，據新版公司治理藍圖，首先將要求金融業及實收資本額100億元以上的上市櫃公司，自108年起設置公司治理人員；第二階段則自110年起要求公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商及實收資本額20億元以上的上市櫃公司應設置公司治理人員。

至於在公司治理人員的職權及兼任等問題上，顧立雄表示，目前已規劃公司治理人員應為公司的經理人，適用公司法有關經理人規定，除法令另有規定外，公司治理人員原則得由公司其他職務人員兼任，金管會等將儘速頒布相關法令規章，以利外界瞭解及遵循。

根據證期局最新統計，資本額100億元以上的上市公司共有117家，上櫃公司有3家，合計共120家企業，應於108年度設置公司治理人員。

同時，顧立雄表示，提到公司治理人員，就不能不提到在國外行之多年的公司秘書，從國外經驗來看，目前設有公司秘書制度的國家多為英美法系國家，包含英國、香港、新加坡、澳洲、美國等，另部分國家如中國也開始引進公司秘書制度。

現行公司秘書的功能角色依各國法規而異，大概包含協助公司法規遵循、內部資訊流通、登記事項、協助董事會運作及會議紀錄製作等，其職權主要圍繞在公司治理相關事務。

顧立雄說，在各國公司實務中，公司秘書有漸漸被稱為「公司治理長（Corporate Governance Officer,CGO）」的趨勢，顯示公司秘書與公司治理的關聯性。

顧立雄表示，香港、新加坡要求所有公司均應設置公司秘書，英國、澳洲則要求公開發行公司須設置公司秘書，中國則強制上市公司須設置董事會秘書，此外，大多國家均將公司秘書定位為公司的高階人員，對公司負有一定的責任與義務。

台灣在引進公司秘書制度上，最初由台灣證券交易所及櫃買中心於105年9月修正「上市櫃公司治理實務守則」，參考外國規定，鼓勵上市櫃公司設置公司治理高階督導主管；並要求其應具備律師、會計師資格或於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達3年以上，辦理包括董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董監事執行業務所需資料及協助董監事遵循法令等。（編輯：林孟汝）1070525