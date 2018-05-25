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中央社

中國鋼品雙反調查 經濟部延長至60天

中央社2018/05/25 10:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林孟汝台北25日電）首度由政府啟動的中國鋼品「雙反」調查，經濟部貿易調查委員會今天公告產業損害初步調查期間，由40天延至60天，至107年6月17日止。

美國對鋼鋁製品祭出25%高關稅，台灣未列入首波豁免國家名單，同時歐盟也對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查。

為避免中國大陸將鋼鐵產品傾銷輸入台灣，藉以去化產能，損及台灣業者利益，並持續爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得關稅豁免，財政部4月16日公告對自中國大陸產製進口的特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品進行反補貼調查；另外對不銹鋼熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品進行反傾銷及反補貼（雙反）調查。

經濟部貿易調查委員會副執行秘書阮全和今天表示，根據法規，財政部發布公告後移請進行產業損害的初步調查，經濟部必須在接獲通知隔日起40天內，也就是5月27日前針對台灣產業是否受到涉案產品損害提出初步調查報告，並將結果通知財政部。

不過，阮全和指出，因為40天的時間太趕「來不及」，基於處理調查相關資料需要，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第12條及第18條規定，公告這5項中國鋼品「雙反」產業損害初步調查延長調查期間1/2，也就是由40天延長至60天，到107年6月17日止，讓作業更順利。

阮全和說，依照程序，在貿調會進行產業損害初步調查後，若認定成立，後續將移請財政部進行傾銷初步及最後調查；財政部應於通知送達的隔日起，70天內做成有無傾銷初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。（編輯：黃國倫）1070525

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