川金會取消 台學者：恐影響美中貿易談判

金正恩會見南韓總統文在寅之前，3月底曾赴北京會見中國國家主席習近平；5月初再赴遼寧大連二會習近平，隨後便傳出「川金會」可能生變。

但他也認為，川普（Donald Trump）5月宣布退出2015年敲定的伊朗核協議，並將重新對伊朗實施最高層級的經濟制裁，乃至提及「利比亞模式」都加深金正恩的不信任感，近而促使「川金會」生變。

（中央社記者繆宗翰台北25日電）美國總統川普24日宣布取消原訂6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩的會面。學者嚴震生上午分析，川金會破局背後有北京因素，這將加劇美中的不信任感，甚至影響未來貿易談判。

川普曾兩度表示，「習金二會」後，金正恩的態度就有點改變，「我不喜歡這樣」，並暗示中國從中搞鬼。

如今川習會取消，國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員嚴震生上午接受中央社記者訪問時分析，金正恩對美國極度不信任，兩度赴陸都是為了告訴美國「中國是我的靠山（backup）」。對習近平而言，則可以透過會見金正恩向華府彰顯中國在北韓議題的實質影響力。

「（川普的懷疑）當然是成立的」，嚴震生指出，朝鮮半島和解、非核化對中國而言都是有利的，但北京不願意看到因為非核化而弱化的北韓，屆時中國大陸將失去緩衝。

他引述美國學界及外交界消息指出，美國已經開始檢討與中華人民共和國建交的判斷錯誤。期待與中國大陸貿易、來往，促使北京開放、民主是不可能的，「中國大陸不會是朋友，一定是潛在敵人」。

對此，嚴震生認為，美中雙方敵意會加劇，不信任程度也會更高。未來的美中貿易談判可能將受到影響，「至少不會像現在這麼順利」。

紐約時報今天也分析，華府對平壤的極限施壓，很大程度上仰賴與中國合作，而北京現在可能將美國與北韓談判延宕，化為與美國貿易談判的籌碼。

對於未來的美、中以及朝鮮半島情勢，嚴震生則表示，北韓與中國都已對美國釋放明確訊號「想繼續談，不能繞過北京」；美國則必須思考如何降低與北京之間的摩擦與衝突。（編輯：楊昇儒）1070525