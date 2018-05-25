川金會破局 蓬佩奧：兩國關係將重回常態

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，具有歷史意義的川金會破局後，美國與北韓關係將回到「常態」，儘管如此，他仍對雙方可望重啟非核化會談懷抱希望。

路透社報導，美國總統川普宣布取消與北韓領導人金正恩舉行高峰會後不久，蓬佩奧赴聯邦參議院出席4個小時的聽證會，民主黨議員批評川普政府處理不當，還說國安顧問波頓（John Bolton）的「利比亞棄核模式」言論在北韓問題上起不了作用。

民主黨籍聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）說：「外交的藝術比交易的藝術難上許多。」他指的是川普1987年的著作「交易的藝術」（The Art of theDeal）。