川金會破局 蓬佩奧：兩國關係將重回常態

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，具有歷史意義的川金會破局後，美國與北韓關係將回到「常態」，儘管如此，他仍對雙方可望重啟非核化會談懷抱希望。
路透社報導，美國總統川普宣布取消與北韓領導人金正恩舉行高峰會後不久，蓬佩奧赴聯邦參議院出席4個小時的聽證會，民主黨議員批評川普政府處理不當，還說國安顧問波頓（John Bolton）的「利比亞棄核模式」言論在北韓問題上起不了作用。
民主黨籍聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）說：「外交的藝術比交易的藝術難上許多。」他指的是川普1987年的著作「交易的藝術」（The Art of theDeal）。
川普今天突然致函金正恩宣布取消高峰會，說雙方已「錯失機會」。
蓬佩奧說，政府不會鬆綁對平壤當局的制裁，北京當局也承諾遵守聯合國和其他制裁北韓的決議。
詢及美國與北韓是否將重回過往激烈的言辭交鋒及相互要脅發動核戰，蓬佩奧說，「就某些方面而言，這是『常態』。美方會繼續向北韓施壓」。
蓬佩奧說，對川金會告吹感到失望，但不意外。
最近幾個月兩度會見金正恩的蓬佩奧說，北韓先前「多日」都未回應美方對籌備高峰會的詢問。
蓬佩奧說，他希望平壤與華府能重啟非核化會談，但強調一切取決於金正恩。
蓬佩奧透露，川普昨天在白宮召開會議後，決定取消川金會，認為即使如期舉行，也不會有成功的結果。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070525